Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами. Что это значит

На Wildberries и Ozon вместе приходится 80% российского рынка, и поэтому они коллективно занимают доминирующее положение, установила ФАС. Как решение может отразиться на бизнесе площадок — в материале РБК

Фото: Влад Карков / Keystone Press Agency / Global Look Press

В среду, 24 января, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что ведомство установило «коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon». Служба в декабре завершила анализ состояния конкуренции на этом рынке и пришла к выводу, что вместе эти компании занимают около 80% рынка.

О каком именно рынке идет речь и по каким критериям ФАС оценивала долю Wildberries и Ozon, Шасколький не уточнил. Он лишь отметил, что на маркетплейсы поступает множество жалоб от их клиентов и контрагентов, чаще всего они касаются завышения логистических затрат, навязывания невыгодных условий, начисления штрафов.

Позднее в пресс-службе ФАС уточнили, что само по себе доминирующее положение на рынке не является нарушением, тем не менее случаи злоупотребления им являются поводом для принятия мер антимонопольного реагирования. Но сейчас ФАС ограничено в подобных мерах реагирования мораторием на проверки IT-компаний. «В этой связи служба неоднократно подчеркивала важность механизма саморегулирования в этой отрасли», — добавил представитель ведомства.

На вопрос РБК о методологии расчетов — рынка и доли игроков на нем — в ФАС не ответили.

Представитель Wildberries сообщил, что для компании заявление ФАС было ожидаемым: последние несколько лет бизнес растет, инфраструктура в регионах расширяется. Кроме того, по его словам, интернет-платформа активно инвестирует средства в проведение скидочных кампаний для покупателей, что увеличивает их спрос и позволяет продавцам наращивать объем продаж. «Масштаб бизнеса накладывает дополнительную ответственность — когда решения могут повлиять не только на развитие компании, но и всей индустрии в целом. Wildberries уже давно действует с учетом баланса интересов всех сторон платформенного бизнеса», — подчеркнул представитель площадки.

Представитель Ozon отказался от комментариев.

Являются ли Wildberries и Ozon монополистами

Опрошенные РБК эксперты по-разному оценивают доли Wildberries и Ozon, исходя из того, что считать рынком, на котором работают компании.

Партнер Data Insight Федор Вирин отметил, что указанные ФАС 80% рынка похожи на данные его аналитической компании, по оценке которой в сентябре 2023 года совокупная доля Wildberries и Ozon в общем количестве онлайн-заказов составила 81%, а за весь прошлый год — 76%. В то же время Вирин подчеркнул, что речь идет именно о доле в заказах, а не общем объеме рынка. По выручке в 2023 году Wildberries и Ozon, по предварительной оценке Вирина, «подобрались к доле в 50%, но еще не перешагнули ее». Он считает, что доля крупных маркетплейсов и в общем объеме рынка онлайн-коммерции, и в количестве заказов будет расти еще некоторое время, но постепенно начнет замедляться, уступая другим форматам торговли, в первую очередь специализированным магазинам и специализированным маркетплейсам.

По оценке аналитиков Tinkoff eCommerce, доля Wildberries и Ozon в суммарном обороте шести крупнейших маркетплейсов составляет 86%, а их доля в суммарном числе покупок — 91%. «Если смотреть на доли маркетплейсов по отдельности, в конце четвертого квартала 2023 года на Wildberries приходилось 57% транзакций покупателей, на Ozon — 34%, а доли Wildberries и Ozon в суммарном обороте составили 44 и 42% соответственно», — сообщил представитель компании.

По оценке «INFOLine-Аналитики», в структуре продаж маркетплейсов по итогам девяти месяцев 2023 года доля Wildberries составила 49,7%, а Ozon — 32,5%, сообщил Бурмистров. Но на рынке онлайн-продаж в целом они занимают 29,4 и 19,2% соответственно, а на всем рынке розничной торговли — 4,75 и 3,1%. По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «логика обособления маркетплейсов от онлайн-торговли в целом не совсем ясна». «Глобально, на наш взгляд, имеет смысл смотреть либо на всю розничную торговлю или отдельные товарные категории, где доля маркетплейсов сильно различается и в целом далека от доминирующей», — пояснил он.

По данным исследовательской компании Mediascope, Ozon и Wildberries являются крупнейшими по охвату маркетплейсами среди россиян старше 12 лет (подсчеты учитывают как мобильное, так и десктопное пользование). Месячный охват Ozon в декабре 2023 года составлял 71,6 млн человек, Wildberries — 71,5 млн. Для сравнения: у занимающего третье место Avito аналогичный показатель — 62,9 млн человек, у «Яндекс Маркета» — 48,3 млн. В структуре интернет-потребления на долю e-commerce, по данным Mediascope на октябрь 2023 года, приходится в среднем 4% от всего пользовательского времени, проведенного в Сети (а, например, на видеоконтент — 18%, мессенджеры — 17%). В основном потребители ищут на маркетплейсах одежду и обувь (13% от всех запросов), товары для дома (9%), гаджеты (8%) и товары по уходу за собой (4%). Причем аудитория Wildberries преимущественно женская, тогда как у Ozon — мужская. Кроме того, Wildberries обладает наибольшим процентом эксклюзивной месячной аудитории (тех, кто пользуется только этим маркетплейсом): 10,6%. У Ozon этот показатель составляет 6,9%, у «Яндекс Маркета» — 2%.

Как статус от ФАС повлияет на бизнес компаний

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов утверждает, что закрепление за Ozon и Wildberries статуса коллективных монополистов не означает, что они занимают доминирующее положение по отдельности. «Они продолжат свое развитие, никаких репрессивных шагов в их адрес не предполагается — законом запрещено злоупотребление доминирующим положением», сообщил Соколов. По данным АКИТ, доля всей интернет-торговли в общем объеме розничных продаж немного превышает 13%, а на все маркетплейсы, включая нишевые и специализированные, в общей сумме онлайн-продаж приходится 57%, то есть порядка 7% в общем розничном обороте. Соколов выразил сожаление, что подобного результата по установлению ФАС коллективного доминирования до сих пор не смогли добиться на рынке эквайринга.

Михаил Бурмистров также считает, что никаких изменений в бизнесе площадок после заявления ведомства не последует: «ФАС проинформировал крупнейшие маркетплейсы о том, что они занимают доминирующее положение, и теперь речь идет о том, что если они этим положением будут злоупотреблять, то ФАС сможет применить соответствующие санкции, а учитывая мораторий на проверки IT-компаний, в моменте для платформ ничего не изменилось, и они продолжат активно координировать изменения в операционных процессах с ФАС и Минпромторгом».

Как пояснила глава юридического агентства «Фролова и Партнеры» Анна Фролова, заявленная формулировка ФАС означает, что крупные предприятия, такие как Ozon и Wildberries, «используют свою экономическую мощь, которая направлена на воспрепятствование эффективной конкуренции на рынке (в данном случае маркетплейсов)». Понятие коллективного доминирования, по ее словам, подразумевает, что компании совместно контролируют рынок, имеют возможность воздействовать на конкурентную среду и не дают возможности развиваться аналогичным компаниям, что по своей сути является монополией.

По словам Фроловой, теперь при покупке иных компаний или слияний Wildberries или Ozon будут обязаны получать на это разрешение у ФАС, а также согласовывать повышение цен или тарифов.

«Признание Wildberries и Ozon доминирующими на рынке носит сигнальный, превентивный и предупреждающий для них характер, — отметил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. — Видимо, этот жест, по мнению ФАС, должен послужить командой к устранению максимально жестких перегибов во внутренних правилах и политиках со стороны данных организаций, на которые обращают внимание недовольные граждане и представители бизнеса, формируя определенный потенциал социального напряжения».