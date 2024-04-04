Reuters узнал о падении выпуска Boeing 737 MAX из-за проверок властей США
Производство авиалайнеров Boeing 737 MAX в последние недели сократилось из-за проверок заводов со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA) после многочисленных поломок и ошибок в работе этих самолетов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В январе FAA ограничило выпуск Boeing 737 MAX 38 самолетами в месяц, но собеседники агентства сказали, что производится гораздо меньше, на конец марта речь шла об однозначных числах.
Финансовый директор Брайан Уэст в прошлом месяце говорил, что FAA «проводит более жесткий аудит, чем все те, через которые мы когда-либо проходили раньше».
приостановить эксплуатацию части самолетов этой модели. Это был не единственный случай поломок таких лайнеров.
Boeing 737 MAX — это лайнеры нового поколения. Первый самолет изготовили в 2015-м, два года спустя был выполнен первый пассажирский рейс.
Затем произошли две авиакатастрофы 737 MAX: в 2018-м в Японское море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек; год спустя разбился самолет Ethiopian Airlines, было 157 жертв.
В обоих случаях были зафиксированы проблемы с системой улучшения управления маневрированием (MCAS), препятствующей задиранию носа самолета, если пилоты пытаются поднять нос в ручном режиме.
За этим последовала приостановка эксплуатации лайнеров, а также их выпуска. Boeing провела работу над устранением неисправности, в конце 2020-го FAA снова разрешило полеты 737 MAX.
Незадолго до инцидента с самолетом Alaska Airlines авиапроизводитель предупредил о проблемах с болтами в 737 MAX. На тот момент было выявлено две неисправности: в одном случае на болте не было гайки, в другом гайка была неправильно затянута.
The Wall Street Journal в конце января со ссылкой на источники сообщила, что люк на 737 MAX Alaska Airlines мог оторваться потому, что там отсутствовали болты, необходимые для крепления дверной заглушки, еще когда он покидал завод.
В конце марта глава компании Дэйв Кэлхун объявил о решении уйти в отставку к концу этого года. Сообщая об этом, он назвал переломным моментом для Boeing инцидент с лайнером Alaska Airlines и призвал прививать «полную приверженность безопасности и качеству на каждом уровне нашей компании».
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