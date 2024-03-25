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Глава Boeing решил уйти в отставку на фоне череды аварий из-за неполадок

Глава Boeing Кэлхун уйдет в отставку к концу года на фоне аварий из-за неполадок
На фоне кризиса, вызванного чередой аварий из-за неполадок, гендир Boeing Дэйв Кэлхун решил уйти в отставку до конца года. Также сменятся председатель правления и главный исполнительный директор подразделения коммерческих полетов
Дэйв Кэлхун
Дэйв Кэлхун (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент и генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун объявил о решении уйти в отставку к концу этого года, говорится в пресс-релизе компании.

В обращении к команде Boeing, опубликованном на сайте компании, Кэлхун поблагодарил всех за работу и рассказал о других изменениях в руководстве в связи со своим решением:

  • председатель правления Ларри Келнер решил не баллотироваться для переизбрания после четырех лет на этом посту; его преемником назначен Стив Молленкопф — под его управлением совет директоров выберет преемника Кэлхуна;
  • президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes (BCA) Стэн Дил уходит из компании, его место с 25 марта займет Стефани Поуп, проработавшая в Boeing почти 30 лет.

Кэлхун назвал переломным моментом для компании аварию рейса Alaska Airlines в начале января, когда самолету Boeing 737 Max пришлось экстренно приземлиться из-за того, что у него на высоте 5 км отвалилась дверь люка аварийного выхода. После этого произошло еще несколько инцидентов с самолетами Boeing, вызванных неполадками.

«Мы должны продолжать реагировать на эту аварию (Alaska Airlines. — РБК) со смирением и полной прозрачностью. Мы также должны прививать полную приверженность безопасности и качеству на каждом уровне нашей компании. <...> Последние пять лет мы работаем вместе над решением некоторых из наиболее серьезных проблем, с которыми наша компания и отрасль когда-либо сталкивались за нашу 108-летнюю историю», — написал Кэлхун.

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Фото:Brian Adam Jokat / Reuters

Он занимает пост гендиректора Boeing с 2019 года: по словам Кэлхуна, тогда он занял эту должность по просьбе членов совета директоров на фоне двух крушений самолетов Boeing 737 семейства Max 8 — у западного побережья острова Ява (в октябре 2018-го; погибли 189 человек) и в Эфиопии (в марте 2019-го; 157 погибших). В целом Кэлхун проработал директором в Boeing с 2009 года, заняв должность ведущего неисполнительного директора в 2018-м.

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«Я почувствую, что путешествие завершено должным образом, только когда мы закончим работу, которую нам нужно выполнить. Мы собираемся исправить то, что не работает, и мы собираемся вернуть нашу компанию на путь восстановления и стабильности», — подчеркнул он.

На прошлой неделе высокопоставленный чиновник из Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заявил Bloomberg, что масштабный аудит Boeing и его поставщиков вызвал обеспокоенность по поводу культуры безопасности компании. Кроме того, по словам источников агентства, Boeing рассматривает возможность продажи как минимум двух своих оборонных активов на фоне крупнейшего кризиса в компании, вызванного чередой скандалов с качеством самолетов.

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