Инженер обвинил Boeing в игнорировании проблем при сборке самолетов

Boeing упростила процесс сборки Boeing 787, и на важные соединения самолета стала оказываться чрезмерная нагрузка, заявил бывший инженер компании Сэм Салехпур. Boeing назвала его данные неточными

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Бывший инженер Boeing (работал в компании с 2020 по начало 2022 года) Сэм Салехпур подал жалобу в федеральные регулирующие органы США, утверждая, что компания игнорировала проблемы качества и безопасности во время производства самолетов Boeing 787 Dreamliner, передает The Wall Street Journnal (WSJ).

Адвокаты Салехпура заявили, что Boeing упростила процесс сборки Boeing 787, что в итоге создало чрезмерную нагрузку на важные соединения на более чем 1000 самолетах. По их словам, такие ошибки трудно обнаружить.

«В безумной спешке сократить отставание по самолетам и вывести их на рынок компания Boeing не следовала собственным инженерным требованиям», — заявил Салехпур в разговоре с Bloomberg.

Boeing 787 Dreamliner — семейство дальнемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов, в конструкции которого широко использованы композитные материалы. Первый полет самолет совершил в декабре 2009 года, а к 2021 году их количество превысило 1000 штук.

Также юристы сообщили, что их клиента принудительно перевели из программы сборки 787 в программу 777 после того, как он выразил свои опасения. Затем, когда он сообщил о проблемах с Boeing 777, ему пригрозили увольнением.

Boeing в ответном заявлении назвала жалобу Салехпура неточной, отметив, что компания уверена в безопасности своих бортов. «Анализ [Федерального управления гражданской авиации США] подтвердил, что эти проблемы не представляют никаких проблем с безопасностью, и самолет прослужит несколько десятилетий», — заявили в компании.

Как отмечает Bloomberg, после жалобы Салехпура акции Boeing упали на 1,9%, увеличив падение почти до 32% с начала года.

За последние месяцы на самолетах производства Boeing несколько раз возникали опасные поломки. Так, в январе на Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода. Борт смог успешно приземлиться.

После инцидента гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование происшествия.

В марте борт Boeing 787-9 Dreamliner южноамериканской авиакомпании Latam Airlines резко снизился во время полета, а пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, подлетели к потолку. Как уточняла The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, бортпроводник на Latam Airlines зацепил переключатель, расположенный на спинке кресла пилота, который обычно закрыт и не предназначен для использования в полете. Из-за этого кресло резко отодвинулось, а пилот на короткое время потерял управление штурвалом.

Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк в начале февраля заявил, что стал свидетелем «прогрессирующего» снижения стандартов Boeing, объяснив ситуацию давними ошибками в управлении и приоритетом финансовых показателей над инженерным совершенством.

В конце марта глава Boeing Дэйв Кэлхун объявил о решении уйти в отставку к концу этого года. Сообщая об этом, он назвал переломным моментом для Boeing инцидент с лайнером Alaska Airlines и призвал прививать «полную приверженность безопасности и качеству на каждом уровне нашей компании».