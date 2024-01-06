В США приостановили эксплуатацию части Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после посадки лайнера с оторванным люком аварийного выхода в аэропорту Портленда (штат Орегон), сообщается на сайте регулятора.

«Временно приостановить полеты некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемых авиакомпаниями США или на территории США», — сказано в сообщении.

Регулятор потребовал немедленно проверить отдельные самолеты, прежде чем их снова допустят к полетам. FAA пояснило, что в ближайшее время выпустит директиву, обязывающую перевозчиков проверять суда перед вылетами. Решение затронет 171 самолет, на проверку каждого из них уйдет от четырех до восьми часов.

FAA решило приостановить эксплуатацию самолетов после того, как Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines экстренно сел в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января по московскому времени, борт благополучно сел в аэропорту вылета.

Самолет выполнял рейс в Онтарио (штат Калифорния). Вскоре после взлета у лайнера выпала секция фюзеляжа, и экипаж объявил о разгерметизации. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Как рассказал CNN пассажир рейса, люк аварийного выхода оторвался, как только самолет набрал высоту. Еще одна пассажирка сообщила The New York Times, что спала во время взлета, а когда открыла глаза, увидела, что «панель на боковой части самолета исчезла».

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Alaska Airlines сообщила, что расследует причины инцидента. В Boeing заявили, что знают о происшествии, «работают над сбором дополнительной информации» и находятся в контакте с авиакомпанией. Расследование также начал Национальный совет США по безопасности на транспорте.

Первый полет Boeing 737 MAX состоялся в 2017 году с тех пор с самолетами этой модели произошло несколько катастроф. Осенью 2018 года в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. В марте следующего года разбился лайнер Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях были выявлены проблемы с системой улучшения управления маневрированием. После второго крушения Boeing приостановила эксплуатацию самолетов этой модели. В 2020 году полеты вновь разрешили.