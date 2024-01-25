В США запретили Boeing «возвращаться к обычному режиму работы»

Boeing рассчитывал нарастить производство 737 Max, но регулятор США заявил, что компания не сможет этого сделать до завершения проверки. Ее начали после инцидента с оторванным люком самолета этой модели

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX — как сообщил регулятор, компания не сможет расширить выпуск лайнеров этой модели и «вернуться к обычному режиму работы», пока власти не убедятся, что «проблемы с контролем качества» устранены.

Решение принято в рамках проверки, которая началась после инцидента с Boeing 737 MAX 9, принадлежащим авиакомпании Alaska Airlines. В ночь на 6 января по московскому времени лайнер с 177 людьми на борту экстренно приземлился в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода. Он летел в Онтарио (штат Калифорния). Вскоре после взлета у воздушного судна выпала секция фюзеляжа, после чего экипаж объявил о разгерметизации. Люк позднее нашли во дворе дома одного из жителей Портленда. Никто из пассажиров серьезно не пострадал.

Вместе с тем FAA сообщило, что авиакомпании могут начать тщательную проверку своих самолетов MAX 9, по завершении которых самолеты, которые временно сняли с эксплуатации, смогут возобновить полеты. Всего это решение затронуло 171 лайнер.

737 MAX — одна из самых популярных моделей Boeing; до происшествия с бортом Alaska Airlines компания рассчитывала довести производство этих самолетов до 38 в месяц, пишет Bloomberg. Это помогло бы компании справиться с долговой нагрузкой. Представитель Boeing сказал агентству, что корпорация сотрудничает с FAA и операторами воздушных судов.

После инцидента с самолетом Alaska Airlines авиакомпании сообщили, что в ходе проверок выявили незакрепленные детали в некоторых из принадлежащих им 737 MAX. Глава Boeing Дэйв Кэлхун заявил на встрече с сотрудниками, что производитель должен признать свои ошибки.