Нефть подорожала на 8% из-за решения ряда стран сократить добычу

Цена нефти Brent превысила $85, а WTI — $81 за баррель после того, как ряд стран ОПЕК+ объявили о планах сократить добычу. В США это решение назвали нецелесообразным

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Цены на нефть подскочила на 8% после того, как несколько стран ОПЕК+ объявили о сокращении добычи, передает Bloomberg. В ночь на 3 апреля фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае превысил $81 за баррель. Стоимость июньского фьючерса Brent на лондонской бирже превысила $85 за баррель.

На этом фоне американский инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по стоимости нефти Brent, передает Reuters. Прогноз на декабрь 2023 года повышен на $5 до $95 за баррель, а на декабрь 2024 года — на $3 до $100 за баррель. «ОПЕК + обладает значительной ценовой властью, и сегодняшнее неожиданное сокращение соответствует их новой доктрине упреждающих действий», — цитирует Bloomberg аналитиков.

«Сегодняшний шаг, как и октябрьское сокращение, можно рассматривать как еще один четкий сигнал о том, что Саудовская Аравия и ее партнеры будут стремиться сократить дальнейшие распродажи», — заявила аналитик канадского банка RBC Capital markets Хелима Крофт. Она отмечает, что это решение не понравится Белому дому США. Высокие цены на нефть могут подстегнуть инфляцию, это осложнит задачу по сдерживанию ценового давления, которая стоит перед Федеральной резервной системой и другими центральными банками, отмечает агентство.

2 апреля вице-премьер России Александр Новак объявил, что страна до конца года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки. Речь идет о сокращении от среднего уровня добычи февраля, пояснил он.



О добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки также объявила Саудовская Аравия. Мера будет действовать с мая и до конца 2023 года. ОАЭ добровольно сократит добычу нефти на 144 тыс. барр. в сутки, Ирак - на 211 тыс. Кувейт сократит добычу на 128 тыс. барр. в сутки, Алжир и Оман — на 48 тыс. и 40 тыс. соответственно. Казахстан в мае—декабре сократит добычу на 78 тыс. барр. в сутки. Страны приняли такое решение в дополнение к тому сокращению, о котором страны ОПЕК+ договорились в октябре 2022 года (на 2 млн барр. в сутки).

В Совете национальной безопасности США это решение назвали нецелесообразным.

По подсчетам Reuters, принятые в воскресенье обязательства увеличивают общий объем сокращений со стороны стран-членов ОПЕК, России и других союзников до 3,66 млн барр. в сутки, что составляет 3,7% мирового спроса.