Власти доплатят операторам за вывоз мусора во время эпидемии

«В условиях самоизоляции и удаленной работы объемы мусора населения увеличиваются, что накладывает дополнительную нагрузку на региональных операторов. Чтобы не допустить мусорных коллапсов, надо поддержать отрасль», — уточнил собеседник РБК. С 28 марта в России по распоряжению президента Владимира Путина действует нерабочая неделя для предотвращения распространения вируса. Накануне Путин продлил нерабочие дни до конца апреля.

По словам источника в аппарате вице-премьера, Абрамченко предлагает предоставить субсидии регионам пропорционально объему вывезенного мусора от среднего значения по зоне, которую обслуживает каждая компания. «Сейчас готовится методика расчетов исходя из нагрузки на каждый из регионов», — сказал он, не назвав сумму возможных субсидий. Собеседник, близкий к одному из участников совещания у Абрамченко, утверждает, что вице-премьер предлагала выделить компаниям 10 млрд руб. Но размер субсидий пока не утвердили. По данным «Коммерсанта», на этом совещании Минприроды и РЭО сначала запросили субсидии на 30 млрд руб., но затем ее снизили до 10 млрд руб.

Представители Абрамченко и Минприроды отказались от комментариев.

В письме Румянцева указано, что субсидии предоставляются на компенсацию выпадающих доходов и затрат региональных операторов, возникших в период с 1 апреля до конца 2020 года, и речь идет только о тех субъектах, где установлены экономически необоснованные (низкие) тарифы на вывоз отходов.

В правилах по предоставлению субсидий предлагается поддержать только те компании, недополученные доходы которых превышают 30% от общего объема счетов, выставленных ими за вывоз мусора. В документе не упоминается компенсация выпадающих платежей за вывоз мусора бизнеса, речь идет только о платежах населения. Операторы также смогут попросить в Минприроды аванс на выплату зарплат, расчета с подрядчиками и уплаты налогов.

Часть средств пойдет на возмещение недополученных доходов банков по предоставлению льготных кредитов (под ставку не выше 5%) для региональных операторов. Субсидии предоставляются уполномоченному банку в размере 100% ключевой ставки Центрального банка, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 50%, но не более 90% суммы выплат по кредиту, сроком на один год.

Замглавы комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Наталья Беляева сказала РБК, что невозвратные субсидии за 30% неоплаченных счетов — это «подарок» государства мусорной отрасли. «Если государство планирует поддерживать региональных операторов в период пандемии из-за снижения доходов населения, то оно должно освободить и граждан от обязанности оплачивать вывоз отходов на эту сумму. Иначе получается необоснованное обогащение», — заключила она.

Какие меры поддержки просят операторы

Помимо компенсаций недополученных доходов и льгот по кредитам, региональные операторы просят и о других мерах поддержки:

Глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по вывозу отходов) Руслан Губайдуллин в письме на имя министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина (у РБК есть копия, Губайдуллин подтвердил его подлинность) предлагает компенсировать операторам 100% неоплаченных счетов с помощью предоставления субсидий региональным бюджетам из федерального бюджета — из Резервного фонда. Он также просит предусмотреть в Основах ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами «последующее оставление средств, поступивших при погашении дебиторской̆ задолженности, в распоряжении региональных операторов».

Предоставить операторам беспроцентную отсрочку по уплате налогов, в том числе НДС, страховых взносов, платы за негативное воздействие на окружающую среду при захоронении твердых коммунальных отходов, срок уплаты которых приходится на период до 1 декабря 2020 года.

Обнулить НДС на услугу региональных операторов по обращению с ТКО, предлагает Губайдуллин. «Необходимо установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость не только для региональных операторов, но и для их подрядчиков, владельцев сортировок и полигонов. Такая мера позволит снизить тарифы для населения почти на 20%», — сообщили РБК в пресс-службе РЭО.

Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм для возможности продлить срок накопления отходов в контейнерах выше семи дней вне зависимости от среднесуточной температуры по согласованию государственными санитарными врачами.

РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды.

В каких регионах есть риски мусорного коллапса

В связи с недостаточной собираемостью платежей имеются риски частичного или полного прекращения оказания услуги по обращению с отходами у 17 региональных операторов, осуществляющих деятельность в десяти регионах — Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Якутии, Туве, Алтайском крае, Вологодской, Кемеровской, Орловской и Челябинской областях, указано в письме Румянцева. Численность населения в этих регионах — 13,6 млн человек. Региональный оператор в Туве «СТ ТБО» на прошлой неделе уже приостановил работу из-за неплатежей, это был первый в России случай с начала мусорной реформы в январе 2019 года.

Без господдержки в условиях низкой собираемости платежей, несбалансированных тарифов и нормы прибыли операторов по обращению с отходами не выше 5% их финансовая устойчивость крайне низкая, указывает «Российский экологический оператор» в проекте правил по распределению субсидий для отрасли (проект приложен к письму Румянцева в аппарат правительства).

По данным Губайдуллина, средняя собираемость платежей за вывоз мусора в России в 2019 году составила 79,4%, в 2020 году может упасть почти вдвое — до 41,53%. При этом доля юридических лиц, которые направили операторам предложение о рассрочке оплаты вывоза отходов в связи с приостановкой их деятельности (из-за коронавируса), а также сообщили о нецелесообразности оказывать им такую услугу, составляет в среднем по стране 29,4%. В отдельных регионах этот показатель достигает 90%. Дебиторская задолженность региональных операторов в целом по отрасли составляет 33,8% от выручки.

«Только первая неделя карантина показала снижение выручки региональных операторов в три раза. При этом объемы отходов в жилых секторах возросли на 25%, и никто не освобождал компанию от обязательных платежей: лизинговых и кредитных, выплаты зарплаты, покупки топлива и запчастей», — добавляет председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун.

«Таким образом, можно констатировать, что в течение трех месяцев в отдельных регионах реализуется риск прекращения региональными операторами осуществления своей деятельности, что негативно скажется на экологической обстановке в них», — заключает Губайдуллин.