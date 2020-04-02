Минприроды заявило о дефиците мусорных контейнеров

По данным Минприроды, чуть больше половины населения России обеспечены контейнерами для сбора отходов, а 16% парка нуждается в замене. В некоторых регионах есть всего 3% необходимых контейнеров, а их большая часть устарела

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Регионы России всего на 57% обеспечены контейнерами для сбора мусора, следует из письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, которое он направил в ответ на запрос главы комитета по экологии Госдумы Владимиру Бурматову 30 марта.

У РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили Бурматов и представитель Минприроды Наталья Хлопунова. По словам Хлопуновой, вопросы финансирования закупки контейнеров для регионов находятся в проработке Минфина, идет процесс согласования.

В каких регионах не хватает мусорных контейнеров

Как говорится в письме Кобылкина, Минприроды совместно с госкомпанией «Российский экологический оператор» (куратор мусорной реформы) в 2019 году опросили власти регионов об уровне оснащенности контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), без учета их раздельного сбора. «По субъектам Российской Федерации данный показатель варьируется в пределах от 3% в республике Ингушетия до 100% в Ивановской и Тульской областях», — сообщил министр.

Он также указывает, что значительная часть мусорных контейнеров в России нуждается в ремонте или замене. В целом по стране таких 16%. Но, например, в Магаданской области требуется заменить 83% контейнеров для смешанных отходов, а в Удмуртии всего 3%. Только 18 регионов не заявили о потребности в замене.