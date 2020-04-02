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Минприроды заявило о дефиците мусорных контейнеров

По данным Минприроды, чуть больше половины населения России обеспечены контейнерами для сбора отходов, а 16% парка нуждается в замене. В некоторых регионах есть всего 3% необходимых контейнеров, а их большая часть устарела
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Регионы России всего на 57% обеспечены контейнерами для сбора мусора, следует из письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, которое он направил в ответ на запрос главы комитета по экологии Госдумы Владимиру Бурматову 30 марта.

У РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили Бурматов и представитель Минприроды Наталья Хлопунова. По словам Хлопуновой, вопросы финансирования закупки контейнеров для регионов находятся в проработке Минфина, идет процесс согласования.

В каких регионах не хватает мусорных контейнеров

Как говорится в письме Кобылкина, Минприроды совместно с госкомпанией «Российский экологический оператор» (куратор мусорной реформы) в 2019 году опросили власти регионов об уровне оснащенности контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), без учета их раздельного сбора. «По субъектам Российской Федерации данный показатель варьируется в пределах от 3% в республике Ингушетия до 100% в Ивановской и Тульской областях», — сообщил министр.

Он также указывает, что значительная часть мусорных контейнеров в России нуждается в ремонте или замене. В целом по стране таких 16%. Но, например, в Магаданской области требуется заменить 83% контейнеров для смешанных отходов, а в Удмуртии всего 3%. Только 18 регионов не заявили о потребности в замене.

РБК направил запросы в пресс-службы администрации Ингушетии и Магаданской области, а также в компанию «Российский экологический оператор».

Бурматов рассказал РБК, что еще в феврале обратился к Кобылкину с запросом о выделении федеральных средств на оборудование в регионах контейнерных площадок для сбора и накопления отходов и его инициативу поддержали в министерстве. «На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации проблема оборудования мест накопления твердых коммунальных отходов необходимым количеством контейнеров не решена, что негативно сказывается на развитии системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов и их полезных компонентов», — говорилось в его письме в Минприроды от 26 февраля (у РБК есть копия).

Тогда в пресс-службе ведомства сообщили, что Кобылкин попросил Минфин выделить из федерального бюджета средства, чтобы обеспечить регионы контейнерами для сбора мусора. Речь шла о сумме около 12 млрд руб. на закупку и установку контейнеров для раздельного и смешанного сбора твердых коммунальных отходов.

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«Мы настаиваем на полной обеспеченности регионов всеми видами контейнеров: и для смешанного, и для раздельного сбора отходов. Иначе мы окажемся в режиме тяни-толкая, когда муниципалитеты пытаются свалить расходы на оборудование площадок на региональных операторов, а те говорят, что эти расходы не заложены в тариф», — сказал Бурматов РБК 2 апреля.

Депутат отдельно отметил, что если расходы на закупку контейнеров все-таки возложат на региональных операторов, то при смене такого подрядчика он имеет право демонтировать и увезти контейнеры, так как они будут считаться имуществом компании. По его мнению, это нельзя допускать, чтобы избежать мусорных коллапсов.

Какие еще затраты необходимы для сбора мусора у населения

Бурматов подчеркивает, что только закупкой контейнеров ограничиться нельзя. «Надо решать и вопросы оборудования контейнерных площадок, включая оборудование подъездных путей к ним, асфальтирование и бетонирование, ограждение и создание навесов», — пояснил он. Если сейчас получится закупить контейнеры, то дальше можно совместно с Минприроды обратиться к региональным властям и обязать их за средства местных бюджетов заниматься оборудованием площадок.

Содержание контейнеров и контейнерных площадок — это полномочия местной власти, пояснил РБК представитель Минприроды. «Региональные операторы могут потратить на эти цели не более 1% от своей выручки. Соответственно, многим субъектам этой суммы недостаточно», — отметил он.

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Как следует из письма Кобылкина Бурматову, по подсчетам Российского экологического оператора в 2019 году, для закупки контейнеров для смешанного сбора отходов необходимо 9,7 млрд руб., на них можно приобрести или заменить 748,4 тыс. контейнеров (без учета емкостей для раздельного сбора отходов), что составляет 63% от заявленной потребности регионов. На контейнеры для раздельного сбора отходов потребуется около 3 млрд руб., сообщало Минприроды. В письме министра указано, что Минприроды 26 февраля отправило в Минфин на согласование правила предоставления и распределения субсидий для регионов на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов. «Минфин согласовал выделение средств на цели, связанные с реализацией мероприятий, предусматривающих закупку контейнеров для раздельного сбора отходов», указано в письме Кобылкина от 30 марта. РБК направил запрос в Минфин.

Авторы: Людмила Подобедова, Майя Бобенко
Теги: Владимир Бурматов, Дмитрий Кобылкин, контейнер, вывоз мусора
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