Основатель сети «АндерСон» предложила властям покрыть расходы за выходные

Анастасия Татулова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова считает, что государство должно взять на себя расходы бизнеса из-за нерабочего апреля, передает «РИА Новости».

Накануне президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 30 апреля с сохранением зарплат из-за пандемии коронавируса. В этот период в столице действуют и другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки или обслуживания на вынос.

Татулова в разговоре с «РИА Новости» назвала принятую меру «неоправданной». «Даже если бы она была оправданной, расходы по вот этим вот мерам должно было взять на себя государство, а никак не частный бизнес», — отметила она.

26 марта Татулова в ходе встречи Путина с предпринимателями эмоционально просила правительство принять меры для поддержки бизнеса, который, «не имея подушки безопасности», может обанкротиться в период нерабочих дней.

По ее словам, подходы к налогообложению ресторанной отрасли должны измениться, потому что действующие законы не оставляют предпринимателям шансов на создание финансовых запасов на случай непредвиденных ситуаций.