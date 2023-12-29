Глава Калининградской области объяснил очереди на въезд из Польши

Алиханов объяснил очереди из Польши дешевым способом попасть из ЕС в Москву

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Очереди на въезд из Польши в Калининградскую область объясняются тем, что это самый дешевый способ попасть из ЕС в Москву. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов в интервью «РИА Новости».

По его словам, в основном таким способом пользуются немцы с родственниками, которые живут в России, — они могут простоять на границе 8–12 часов.

«Это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву — приехать в Калининград, бросить автомобиль на долговременной парковке и дальше долететь до Москвы или до других городов, в которые летают из аэропорта Храброво», — рассказал он.

Большая очередь на границе с польской стороны объясняется наступающими рождественскими праздниками, добавил Алиханов.

Ранее, 24 декабря, Калининградская областная таможня сообщила о рекордном количестве оформленных легковых автомобилей на ТП МАПП Мамоново-2. За сутки было оформлено 640 машин, а всего за три дня — 1738.

По состоянию на 28 декабря, за прошедшие сутки сотрудники таможенных постов оформили 768 единиц легкового транспорта, прибывшего в Калининградскую область, а также 365 легковых автомобилей, направлявшихся в Польшу и Литву.

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При этом областная таможня заверила, что движение в обоих направлениях свободное. «Очереди отсутствуют», — говорится в сообщении.

Подавляющее большинство водителей (99,9%) — русскоязычные немцы, которые на праздники едут не только в Калининградскую область, но и в другие регионы России, используя Калининград как транзитный пункт, объяснила таможня.

Об огромной пробке из автомобилей с немецкими, чешскими и бельгийскими номерами на выезде из Польши в Россию писало местное издание «Клопс».