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Финансы ,  
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Власти назвали сроки запуска платежной карты для туристов

Замминистра Вахруков: карту для иностранных туристов запустят в 2024 году
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале 2024 года, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Замминистра объяснил, что на данный момент иностранцы не могут рассчитаться в России банковскими картами. У них нет возможности бронировать отели. После начала военной операции на Украине и санкций против российского финансового сектора из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей.

Минэкономразвития создаст «Карту туриста» для иностранцев
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Год назад министр экономического развития Максим Решетников говорил о возможности реализовать проект «Карта туриста» в начале текущего года. Цель инициативы — увеличить въездной турпоток, объяснял министр.

«Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим. Здесь от банков все зависит», — сказал Дмитрий Вахруков.

Проект «Карта туриста» предполагает безналичные расчеты иностранных граждан в России. Карты должны работать на основе платежной системы «Мир». Интуристы смогут, находясь за рубежом, открывать счета в российских банках, после чего им будет выдаваться виртуальная карта. Ее при желании по приезде в Россию можно будет получить в физическом варианте.

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туристы банковская карта санкции Россия
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