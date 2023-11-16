Власти назвали сроки запуска платежной карты для туристов
Платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале 2024 года, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Замминистра объяснил, что на данный момент иностранцы не могут рассчитаться в России банковскими картами. У них нет возможности бронировать отели. После начала военной операции на Украине и санкций против российского финансового сектора из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей.
Год назад министр экономического развития Максим Решетников говорил о возможности реализовать проект «Карта туриста» в начале текущего года. Цель инициативы — увеличить въездной турпоток, объяснял министр.
«Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим. Здесь от банков все зависит», — сказал Дмитрий Вахруков.
Проект «Карта туриста» предполагает безналичные расчеты иностранных граждан в России. Карты должны работать на основе платежной системы «Мир». Интуристы смогут, находясь за рубежом, открывать счета в российских банках, после чего им будет выдаваться виртуальная карта. Ее при желании по приезде в Россию можно будет получить в физическом варианте.
Бизнес-карта против бумажного документооборота
Онлайн-сервисы для бизнеса
Как развивалось онлайн-кредитование в России
Добро пожаловать в другой мир
Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера