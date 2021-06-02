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ПМЭФ-2021 ,  
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Лисин ответил анекдотом на слова Белоусова о деньгах металлургов

Владелец НЛМК Владимир Лисин записал для РБК анекдот о работниках Госплана, которые могут обладать сокрушительной силой. Так он отреагировал на инициативу властей забрать доходы металлургов в бюджет
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Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин записал для РБК анекдот в ответ на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, который заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд руб.

Второго июня в рамках ПМЭФ первый вице-премьер уточнил свою позицию. «Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», — отметил Белоусов, сказав, что изменение налоговых инструментов коснется только представителей черной металлургии.

Лисин назвал критику металлургов Белоусовым «синдромом Госплана»
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Владелец НЛМК раскритиковал позицию властей: он заявил РБК, что вместо того, чтобы лечить болезнь госстроек, предлагается «придумать механизм, как забрать доходы или, новинка, «сверхдоходы» от коронавирусного года». «Когда рынок растет, это забрать, а когда рынок падает, а вчера спланировали более высокие цены, то экономию никто не отдает (бюджету хотя бы)! А цены плавали до 100% за последние десять лет. Как можно разыгрывать тендеры на важные национальные стройки, не проверив у участников договора наличие чувствительных материально-технических ресурсов и комплектующих.
А если на госстройки заключены контракты под ключ, так это риск не государства, а подрядчика.Вот и получается, что сначала криво планировали, а потом ищем волшебную таблетку!» — заявил Лисин.

Согласно индексу Bloomberg, Лисин занимает третье место среди самых богатых бизнесменов России. Издание оценивает его состояние в $29,4 млрд (с начала года оно увеличилось на $5,53 млрд). Forbes расположил Лисина в своем рейтинге также на третьей строчке. По оценке журнала, у владельца НЛМК $26,2 млрд.

В вышедшем в понедельник интервью РБК Белоусов подверг металлургов критике. По словам вице-премьера, они «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он. По словам Белоусова, компании смогли в разы увеличить свои доходы благодаря повышению цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Деньги должны вернуться в бюджет, отмечал первый вице-премьер.

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Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию Белоусова, обвинив в недоработке Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономики. После этих заявлений ФАС сообщила, что еще в апреле она завела дела на «Северсталь», НЛМК и Магнитогорский металлургический комбинат. ФАС заподозрила предприятия в «поддержании монопольно высокой цены на горячекатаный прокат». В Минэке, в свою очередь, отметили, что в ближайшее время будут увеличены вывозные таможенные пошлины на лом и отходы черных металлов.

Потанин указал на уязвимость металлургов после слов о «нахлобучивании»
Бизнес
Владимир&nbsp;Потанин

Прозвучавшие обвинения со стороны Белоусова в адрес металлургов Лисин уже объяснил «синдромом Госплана». «В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз», — отметил Лисин. По его словам, власти не видят, «что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний» и «значительный рост инвестиций в отрасли».

Владелец НЛМК также напомнил, что у металлургических компаний, чьи акции торгуются на бирже, «несколько миллионов» миноритарных акционеров — это физлица, которые могут остаться без дивидендов в случае увеличения налоговой нагрузки.

Авторы
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова, Максим Ярыгин Максим Ярыгин
Владимир Лисин Андрей Белоусов металлурги НЛМК налоги анекдот
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