Лисин ответил анекдотом на слова Белоусова о деньгах металлургов

Владелец НЛМК Владимир Лисин записал для РБК анекдот о работниках Госплана, которые могут обладать сокрушительной силой. Так он отреагировал на инициативу властей забрать доходы металлургов в бюджет

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Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин записал для РБК анекдот в ответ на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, который заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд руб.

Второго июня в рамках ПМЭФ первый вице-премьер уточнил свою позицию. «Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», — отметил Белоусов, сказав, что изменение налоговых инструментов коснется только представителей черной металлургии.

Владелец НЛМК раскритиковал позицию властей: он заявил РБК, что вместо того, чтобы лечить болезнь госстроек, предлагается «придумать механизм, как забрать доходы или, новинка, «сверхдоходы» от коронавирусного года». «Когда рынок растет, это забрать, а когда рынок падает, а вчера спланировали более высокие цены, то экономию никто не отдает (бюджету хотя бы)! А цены плавали до 100% за последние десять лет. Как можно разыгрывать тендеры на важные национальные стройки, не проверив у участников договора наличие чувствительных материально-технических ресурсов и комплектующих.

А если на госстройки заключены контракты под ключ, так это риск не государства, а подрядчика.Вот и получается, что сначала криво планировали, а потом ищем волшебную таблетку!» — заявил Лисин.