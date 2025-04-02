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Путин разрешил «Балчуг Капиталу» купить акции «Газпрома» у Goldman Sachs

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Война санкций
Фонду из Еревана разрешили купить акции девяти российских компаний. В январе «Балчуг Капитал» получил право приобрести российскую «дочку» Goldman Sachs
«Газпром» GAZP ₽139,59 +1,52% Купить
«Интер РАО» IRAO ₽3,64 +1,24% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 215 +4,71% Купить
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ЗАО «Балчуг Капитал» может приобрести у американского банка Goldman Sachs акции российских энергетических компаний. Документ размещен на портале правовой информации.

Balchug Capital — инвестиционная фирма, основанная в Армении в 2010 году Давидом Амаряном. Ранее называлась Copperstone Capital. В 2023-м купила у иностранных владельцев московский ТЦ «Метрополис» и петербургский БЦ «Пулково Скай».

Ей разрешено купить акции семи российских энергокомпаний: «Интер РАО», «Газпрома», «Роснефти», НОВАТЭКа, «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа и «Татнефти», а также «Ростелекома» и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Они ранее принадлежали Goldman Sachs. В январе Balchug Capital получила право купить 100% в российской «дочке» этого банка.

Goldman Sachs имел доли и в других российских компаниях. В 2023-м он избавился от своей доли в Cian PLC, владельце сервиса аренды и торговли недвижимостью ЦИАН, и снизил долю в HeadHunter Group PLC, владельце сервиса по подбору персонала HeadHunter.

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Выдача разрешения на подобные сделки необходима в связи с подписанным Путиным 5 августа 2022 года указом о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭКа из-за действий недружественных стран и организаций. Из документа следует, что компаниям из таких стран запрещены действия с ценными бумагами российских стратегических компаний без разрешения российских властей.

В марте президент подписал распоряжение, согласно которому американской компании 683 Capital Partners LP было разрешено приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ, принадлежащие ряду зарубежных фондов.

Опрошенные РБК эксперты предположили, что этот документ мог запустить обмен акциями российских компаний, которыми владеют нерезиденты и которые сейчас заморожены на счетах типа С в рамках контрсанкций, на заблокированные бумаги за рубежом.

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Goldman Sachs Balchug Capital Владимир Путин Газпром ЛУКОЙЛ Роснефть
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Владимир Путин
политик, президент России
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