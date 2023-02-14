Goldman Sachs полностью вышел из капитала владельца ЦИАН

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Cтруктуры американской Goldman Sachs Group отчитались о снижении до нуля доли в Cian PLC, которая владеет сервисом аренды и торговли недвижимостью ЦИАН. Это следует из документов компании, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) 13 февраля. На середину февраля 2022 года (последние доступные официальные данные) Goldman Sachs и аффилированным с ней лицам принадлежало более 7 млн акций, или 10,1% Cian.

О том, что Goldman Sachs начал реструктурировать свои активы в России, в конце января сообщили источники РБК на рынке инвестиций. Один из них утверждает, что портфель активов выкупили бывшие топ-менеджеры компании — управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер (по данным Financial Times, они покинули Goldman Sachs в июле прошлого года).

В конце 2022 года в капитале Cian появился новый акционер — Broomfield International Limited, который получил более 6,57 млн, или 9,4%, бумаг компании. Примерно в то же время Климов и Шрейдер зарегистрировали в Дубае компанию с похожим названием — Broomfield Proprietary Investments Ltd.

Из документов SEC также следовало, что Broomfield International Limited получила 2,9% HeadHunter Group PLC (владеет одноименным сервисом для подбора персонала). 13 февраля одна из структур Goldman Sachs — ELQ Investors VIII Limited — сообщила о снижении до 2,97 млн акций, или 5,9%, доли в HeadHunter. На середину февраля 2022 года Goldman Sachs принадлежало 4,4 млн акций, или 8,7%, HeadHunter.

Goldman Sachs был первым крупным американским банком, который в марте прошлого года сообщил, что планирует завершить деятельность в России из-за нормативных и лицензионных требований на фоне специальной военной операции на Украине. Помимо Cian и HeadHunter среди крупных активов Goldman Sachs в России источники РБК также назвали оператора дата-центров IXcellerate. Ранее источник РБК на рынке обработки данных рассказал, что с осени прошлого года сотрудники IXcellerate в беседах с коллегами начали говорить, что компанией владеют российские физлица.