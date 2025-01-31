Путин разрешил Balchug Capital купить российскую «дочку» Goldman Sachs
Компания Balchug Capital вправе приобрести 100% «Голдман Сакс Банк», принадлежащего американскому банку Goldman Sachs. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Голдман Сакс Банк» работает в России с 2008 года, его лицензия не предоставляет права работы с физическими лицами.
Фонд Balchug Capital (прежнее название — Copperstone Capital) — инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Ереване, она основана в 2010-м Давидом Амаряном. Как пишет Forbes, компания управляет активами на сумму свыше $250 млн.
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