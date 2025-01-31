ГПБ начал переговоры о покупке ТЦ, совладельцем которых был Goldman Sachs

Структура Газпромбанка рассматривает возможность покупки портфеля девелоперской компании Malltech. Акционером компании, которой принадлежат шесть торговых центров в разных городах России, раньше был американский банк Goldman Sachs

Торгово-развлекательный центр «Планета» в Красноярске (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Газпромбанк ведет переговоры о покупке портфеля девелоперской компании Malltech, которой принадлежат шесть торговых центров в разных регионах России и один складской комплекс в Подмосковье. Об этом РБК рассказали три консультанта, работавшие с объектами. По их словам, детали возможного соглашения стороны начали обсуждать еще весной прошлого года. Сделка пока не закрыта, но может быть завершена в этом году, не исключают собеседники РБК.

Представители Газпромбанка и Malltech на запросы РБК не ответили.

Что входит в портфель Malltech

Malltech была создана в 2004 году Росевробанком (впоследствии стал частью Совкомбанка) и до 2016 года носила название «Росевродевелопмент». Из информации на ее сайте следует, что она специализируется на управлении торговой и складской недвижимостью. За 21 год она построила объекты общей площадью около 1 млн кв. м.

Сейчас Malltech принадлежат торгово-развлекательные центры «Планета» в Красноярске и Уфе (их площадь составляет 125 тыс. и 154 тыс. кв. м соответственно), а также в Новокузнецке и Перми (оба на 162 тыс. кв. м). Также в ее портфеле — ТЦ «Лето» в Санкт-Петербурге и «Аура» в Новосибирске (116 тыс. и 152 тыс. кв. м). В Подмосковье Malltech владеет логопарком «Крекшино» (253 тыс. кв. м) недалеко от аэропорта Внуково. В 2020 году газета «Ведомости» сообщала, что компания ведет переговоры о приобретении торгового центра Columbus около станции метро «Пражская» в Москве. А спустя год источники издания утверждали, что Malltech хочет приобрести комплекс «Жемчужная плаза» в Петербурге. Но в итоге эти сделки не состоялись. Первый объект впоследствии приобрела «ТПС недвижимость», второй — Central Properties.

Структуру собственников сама Malltech не раскрывает. Ее владельцами ранее называли бывших акционеров Росевробанка — Сергея Гришина, Андрея Суздальцева и Илью Бродского. Из выписки торгового реестра Кипра следует, что Malltech Holding Limited на данный момент принадлежит Суздальцеву и экс-гендиректору компании Николаю Артеменко, а также пяти другим структурам, чьи собственники не раскрываются.

Ранее акционером Malltech выступал также американский банк Goldman Sachs. В частности, на момент покупки компанией торгового центра «Лето» в 2018 году доля банка в компании составляла 28%. После завершения этой сделки, как утверждали собеседники «Коммерсанта», она должна была увеличиться до 50%. Сам банк тогда эту информацию не комментировал. Но, по данным торгового реестра Кипра, Goldman Sachs действительно был крупнейшим акционером Malltech до лета 2022 года. Через британскую Elq Investors III Limited он контролировал 144,4 тыс. акций компании. Но в 2022 году американский банк из всех российских проектов вышел, а его доля в Malltech досталась зарегистрированной на Сейшелах Global Investment Works LTD (сейчас ее в составе акционеров нет).

В 2022 году Malltech начала редомицилировать свои структуры из кипрской юрисдикции в Калининград. По данным СПАРК, сейчас там зарегистрированы компании, на балансе которых находятся объекты Malltech — МКООО «Вудвелл Инвестментс Лимитед», «Ред Рэтейл Центерс Лимитед», «Базола Инвестментс Лимитед», «С.П.Б. Винтер Сайпрус Лимитед» и «Борсианло Трейдинг ЛТД». Этот процесс, по словам собеседников РБК, также может оказывать влияние на длительность переговоров по продаже активов.

С чем связан интерес Газпромбанка

Газпромбанк в последнее время активно инвестирует в торговую недвижимость, напоминают собеседники РБК. Так, в 2023 году группа ГПБ выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres. В сделку вошли 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске общей площадью 2,3 млн кв. м. Сумму сделки на тот момент эксперты оценивали в $2 млрд.

У Газпромбанка были инвестиции в недвижимость и до этой транзакции. К примеру, связанный с ним «Газпромбанк инвест» активно принимал участие в проектах в этом сегменте. В информации на его сайте сказано, что он реализует объекты в восьми российских регионах. Среди них — коттеджные поселки «Лион» и «Покровское-Рубцово» в Московской области, жилые комплексы «Современник» и «Ветер перемен». В 2008 году компания также стала владельцем выставочного центра «Стройэкспо» на Фрунзенской набережной. Его она впоследствии продала девелоперу «Интеко».

Что говорят эксперты

Стоимость портфеля Malltech можно оценить в 105–140 млрд руб., говорит старший директор CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, наиболее успешным объектом компании всегда считался торговый центр «Планета» в Красноярске, так как у него были отличные обороты у арендаторов. Но этот актив был первым в ее портфеле, соответственно, необходимо учитывать факторы амортизации и износа, отмечает Малахатько. Самый «свежий» актив — торговый центр «Планета» в Перми, продолжает эксперт. В этом комплексе, по ее мнению, есть запас роста, и, следовательно, его текущие показатели могут быть недооценены.

Активы Malltech формируют привлекательный портфель региональных торговых центров, они всегда считались примерами качественного продукта для институционального инвестора, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Основные риски по этим торговым центрам — моральное и физическое устаревание, рассуждает Малахатько. Но так как собственник профессионально занимается их управлением, а в городах присутствия нет крупных строящихся объектов, потеря трафика им не грозит, подчеркивает она. Если же Газпромбанк действительно станет владельцем этих активов, то с их помощью он сможет расширить свой портфель торговой недвижимости, полагает Малахатько.

По итогам 2024 года объем инвестиций в торговую недвижимость России составил 64 млрд руб., напоминает Казарян. По его словам, это в пять раз меньше рекордного уровня 2023 года, когда этот показатель достиг 340 млрд руб. При этом региональные объекты торговой недвижимости привлекли наибольший объем инвестиций — 60% от общего объема (десять сделок на 38 млрд руб.), добавляет он. Одной из крупнейших сделок стала продажа портфеля Сeetrus инвесткомпании «Кама капитал». Среди других крупных транзакций — покупка «Киевской площадью» «Центрального детского мира» у «Галс-Девелопмента».