Goldman Sachs начал делить российский бизнес с менеджментом

Доля Goldman Sachs в HeadHunter снилась до 5,9%, одновременно компания могла выйти и из других российских активов. Их покупателем, по словам источников РБК, стали российские топ-менеджеры американского банка

Фото: Brendan McDermid / Reuters

О том, что Goldman Sachs реструктурировал свои активы в России, РБК рассказали два источника на рынке инвестиций. По словам одного из них, портфель активов выкупил топ-менеджмент американского банка — управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер, сделка произошла еще в прошлом году. «Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом. После начала военной операции на Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, не считаясь с убытками», — утверждает собеседник. Он отметил, что до февраля 2022 года Goldman Sachs был более активным инвестором на российском рынке, чем, например, Baring Vostok. Причем банк инвестировал собственные средства, а не собирал различных инвесторов в фонды, добавляет собеседник РБК. Среди основных активов Goldman Sachs в России он назвал доли в HeadHunter Group PLC (владеет сервисом по подбору персонала HeadHunter), Cian PLC (владеет порталом ЦИАН) и IXcellerate Limited (головная структура для одноименного оператора дата-центров в России).

Информация об изменениях в структуре российских активов Goldman Sachs также отражена в ряде публичных документов. Например, в материалах HeadHunter, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что среди ее акционеров появилась новая структура — Broomfield International Limited. Из структуры акционеров компании на ее сайте на 18 января следовало, что Broomfield владеет 2,9% HeadHunter (на момент опубликования материала, 30 января, этой компании в структуре акционеров уже не было). В то же время доля Goldman Sachs снизилась с 8,7 до 5,9%.

В документах HeadHunter впервые Broomfield International Limited упомянута в ноябре 2022 года, но больше никакой информации о ней нет. Однако эта же компания в декабре стала владельцем более 6,57 млн, или 9,4%, акций Cian, следует из документа, поданного последней в SEC. В нем говорится, что Broomfield International Limited была зарегистрирована на Сейшелах. По данным сервиса LEI Register, это произошло в августе 2022 года.

На 14 февраля 2022 года (последние доступные данные) аффилированным с Goldman Sachs структурам принадлежало 10,1% компании.

При этом Максим Климов и Антон Шрейдер зарегистрировали в ноябре 2022 года в Дубае созвучную Broomfield International Limited компанию Broomfield Proprietary Investments Ltd, следует из информации на сайте Международного финансового центра Дубая (DIFC).

И Климов, и Шрейдер несколько лет назад входили в совет директоров зарегистрированной в Великобритании IXcellerate Limited, в которой у Goldman Sachs был 51% на начало 2022-го. Источник РБК на рынке дата-центров рассказал, что примерно с ноября прошлого года сотрудники IXcellerate в беседах с коллегами начали говорить, что компанией теперь владеют «российские физлица».

Представители лондонского офиса Goldman Sachs, HeadHunter и Cian отказались от комментариев. Также поступили в «Эльбрус Капитале» (является одним из акционеров HeadHunter и Cian). РБК направил запрос Антону Шрейдеру и в IXcellerate. Связаться с Максимом Климовым не удалось.

Как активы реструктуризировал Baring Vostok Ранее реструктуризацию российских активов по похожей схеме провела инвестиционная группа Baring Vostok, основанная Майклом Калви. Ее основные активы разделили между двумя новыми управляющими компаниями — Baring Private Equity и «Восток Инвестиции». Под управление последней, председателем совета директоров которой стала Елена Ивашенцева (до этого старший партнер Baring Vostok), перешли компании, основной бизнес которых сконцентрирован в России, в частности: Ozon, «Солофарм», Skyeng, «Вкусвилл», Familia и др. Фонды Baring Private Equity, которыми управляет в том числе Майкл Калви, владеют инвестициями в таких международных компаниях, как Kaspi.kz, BlaBlaCar, Kolesa.kz.

Как Goldman Sachs уходил из России

Goldman Sachs еще в середине марта прошлого года сообщил, что планирует завершить деятельность в России из-за нормативных и лицензионных требований. Это был первый крупный американский инвестбанк, принявший такое решение. При этом банк сообщал, что продолжит выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с Россией. У Goldman Sachs все еще сохраняется банковская лицензия.

В начале марта банк также перевел часть своего персонала из Москвы в Дубай и сократил долю российских ценных бумаг в своем фонде международных акций с $1,7 млрд до $222 млн. В ноябре прошлого года со своей должности ушел многолетний топ-менеджер Goldman Sachs в Москве Тимоти Толкингтон.

Goldman Sachs владеет долей в HeadHunter через зарегистрированную в Великобритании ELQ Investors VIII Ltd. В 2021 году выручка этой компании выросла более чем в два раза по сравнению с показателем предыдущего года и составила $474 млн, следует из информации в британском реестре юрлиц. В отчете за 2021 год (был опубликован в августе 2022-го) ELQ Investors VIII Ltd указывала, что на дату подписания документа компания и связанные с ней структуры зафиксировали убыток в размере $226,8 млн из-за вторжения России на Украину, последующих санкций со стороны западных стран и реакции на них российских властей.

Исходя из котировок HeadHunter на Московской бирже к закрытию в пятницу, 27 января, стоимость доли 2,9% составляет 2 млрд руб. ($28 млн по текущему курсу). В середине января в капитал HeadHunter вошла Kismet Capital Group Ивана Таврина. Впоследствии она уведомила SEC, что за 22,68% HeadHunter заплатила $174,2 млн. Исходя из этой оценки, стоимость 2,9% могла бы составить $22,3 млн.

Бумаги Cian на Мосбирже по итогам торгов 27 января стоили 413,4 руб. за штуку. Исходя из этого, стоимость доли, которую получил Broomfield International Limited, составляет 2,7 млрд руб. ($38,4 млн).

По оценке руководителя специальных проектов RU-CENTER Алексея Замесова, в январе 2022 года IXcellerate могла быть оценена в $370–420 млн, то есть в $100–110 тыс. за стойку (на них размещается оборудование в дата-центрах). После февральских событий, а именно дефицита оборудования и трудностей с его поставкой, цена не снизилась, предположил он.