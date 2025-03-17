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Война санкций ,  
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Путин разрешил ряду западных фондов продать российские ценные бумаги

Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин разрешил американской 683 Capital Partners LP приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ, принадлежащие ряду зарубежных фондов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

683 Capital Partners cможет купить бумаги, принадлежащие Baillie Gifford Overseas Limited, Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC, Jane Street Global Trading, Jane Street Europe Limited, Carrhae Capital Long Master Fund, Franklin Advisory Services LLC, Highmark Limited, Harding Loevner LP.

Совершение сделок с ценными бумагам российских компаний, которые приобретет 683 Capital Partners, также разрешили ООО «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости» (управляют закрытым паевым инвестиционным фондом «Современный рублевый»).

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