Генпрокуратура направила в суд дело о растрате ₽7,5 млрд в «Роснано»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего топ-менеджера УК «Роснано» Андрея Кушнарева и направила дело в суд. Его и сообщников подозревают в растрате 7,5 млрд руб., направленных на инвестиционный проект

Андрей Кушнарев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководящего сотрудника компании «Роснано» Андрея Кушнарева о растрате 7,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении сказано, что Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кушнарева — ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части статьи — десять лет лишения свободы.

Дело после утверждения обвинительного заключения направили в Гагаринский районный суд Москвы.

Следствие полагает, что Кушнарев (на тот момент управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» и параллельно — генеральный директор ООО «Крокус Наноэлектроника») с апреля 2013 по март 2021 года вместе с Юрием Удальцовым (в разные годы занимал в «Роснано» руководящие должности) а также неустановленными лицами растратил вверенные последнему средства «Роснано», всего — более 7,5 млрд руб.

Деньги должны были пойти на реализацию инвестиционного проекта «MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».

«При этом они (фигуранты. — РБК) не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать указанный проект», — отметили в Генеральной прокуратуре.

Кушнарев находится под стражей. Удальцов объявлен в международный розыск. В причастности к преступлению подозреваются еще несколько фигурантов, их личности не установлены.

В январе 2025 года января директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд руб., а уголовные дела возбуждены на сумму более 43 млрд руб. Среди фигурантов дел, в том числе о растрате и превышении полномочий, несколько бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Госкорпорацию «Роснано» (преобразована в АО в 2011 году со стопроцентной долей государства) создали в 2007 году в целях развития нанотехнологий. С 2008 по 2020 год ее возглавлял Анатолий Чубайс. После его ухода компанию передали под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, также был поднят вопрос о долгах «Роснано». По итогам 2020 года чистый убыток составил 37,2 млрд руб., выручка — 13,61 млрд руб.

Компания не раз предупреждала о возможном банкротстве, но погасила облигации нескольких выпусков и частично выплатила задолженность перед кредитными организациями. По состоянию на март 2024 года «Роснано» задолжала банкам 48 млрд руб., но стороны договорились о 20-процентном дисконте, после чего обязательства погасили досрочно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 октября заявил, что компания справилась с «болезнями прошлого». Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что финансовое состояние «Роснано» улучшилось, а оздоровление корпорации почти завершено.