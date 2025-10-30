Путин заявил об оздоровлении «Роснано»

Финансовое состояние «Роснано» изменилось к лучшему, заявил Путин. По его словам, «оздоровление» компании практически завершено. «Роснано» разработало механизм закрытия оставшегося долга по облигациям, пишут «РИА Новости»

«Оздоровление» компании «Роснано» практически завершено, ее финансовое состояние улучшилось. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено», — сказал он.

«Роснано» за четыре последних года внедрило более 80% проектов и в настоящее время сосредоточилось на пяти направлениях, отметил Куликов. Например, это малотоннажная и среднетоннажная химия. «Сегодня мы сконцентрировались на пяти технологических цепочках, на пяти химических продуктах. Это более сотни продуктов, которые мы будем производить на пяти заводах. Выбрали площадку на Урале. Надеюсь, что все мы сейчас уже там приобретем, и мы рассчитываем, что портфель этих проектов будет на 200 млрд руб.», — уточнил он.

По его словам, компания также развивается в четырех других направлениях: энергомашиностроение, экология, логистика и безопасность.

«Роснано» разработало механизм досрочного закрытия оставшегося долга по облигациям, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы к встрече Путина и Куликова.

«Экономия бюджетных средств вследствие досрочного прекращения «кредитной схемы» составила 35 млрд руб., 80% долга погашено собственными средствами, разработан механизм досрочного закрытия оставшегося долга по облигациям», — цитирует агентство текст материалов.

В октябре прошлого года ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что общий ущерб по бывшим проектам «Роснано», которые стали предметом уголовных дел, превышает 40 млрд руб. В январе 2025-го директор по особым поручениям компании Евгений Фролов заявлял, что ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» оценивается в более чем 200 млрд руб.

В январе бывших топ-менеджеров компании Ирину Рапопорт и Олега Киселева объявили в международный розыск. Летом прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал их по обвинению в растрате. Дело связано с растратой средств, инвестированных в уставный капитал «Роснано», «путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами».

В апреле прошлого года Александр Хинштейн, возглавлявший тогда комитет по информационной политике Госдумы, сообщал о предъявлении обвинений по делу о хищении из «Роснано» более 1,6 млрд руб. В деле фигурируют Киселев, Рапопорт, а также экс-директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Согласно материалам дела, на которые ссылался Хинштейн, средства из «Роснано» в 2012–2015 годах выводились через кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited (в нем 50% принадлежало «Роснано», еще 50% — банку «Пересвет»).

Госкорпорацию «Роснано» (преобразована в АО в 2011 году со стопроцентной долей государства) создали в 2007 году в целях развития нанотехнологий. С 2008 по 2020 год ее возглавлял Анатолий Чубайс. После его ухода компанию передали под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, также был поднят вопрос о долгах «Роснано». По итогам 2020 года чистый убыток составил 37,2 млрд руб., выручка — 13,61 млрд руб.

Компания не раз предупреждала о возможном банкротстве, но погасила облигации нескольких выпусков и частично выплатила задолженность перед кредитными организациями. По состоянию на март 2024 года «Роснано» задолжало банкам 48 млрд руб., но стороны договорились о 20-процентном дисконте, после чего обязательства погасили досрочно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 октября 2025 года заявил, что компания справилась с «болезнями прошлого».