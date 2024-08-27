Суд заочно арестовал бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»
Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщила пресс-служба столичных судов.
По версии следствия, Киселев, Рапопорт и другие лица «осуществили растрату» средств, инвестированных в уставный капитал «Роснано», «путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами». В итоге компании был причинен ущерб в особо крупном размере, полагает следствие.
Киселев работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год (в последние годы был заместителем председателя правления, в том числе при экс-руководителе компании Анатолии Чубайсе). Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано капитал», зарегистрированной в Швейцарии. Оба находятся не в России.
Весной глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал о предъявлении следователями МВД обвинений по делу о хищении из «Роснано» более 1,6 млрд руб. Следствие подозревает в хищении денег Кисилева, Рапопорт, а также бывшего директора «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олега Дьяченко и Александра Швеца, бывшего предправления банка «Пересвет».
Согласно материалам дела, на которые ссылался депутат, для вывода средств из «Роснано» в 2012–2015 годах использовалась схема с участием подконтрольных компаний. Специально для этого в 2012 году был учрежден кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited (50% «Роснано», 50% банк «Пересвет). Затем фонд «накачали» деньгами, перечислили их в «Пересвет», вывели по фиктивным договорам займов и присвоили, утверждал Хинштейн.
Чубайс после начала военной операции на Украине покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из страны.
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