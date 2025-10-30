 Перейти к основному контенту
В Кремле заявили о выздоровлении «Роснано» от болезней прошлого

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Компания «Роснано» на текущий момент справилась с проблемами прошлого, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, передает РБК.

«Корпорация многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого», — заявил он.

Пресс-секретарь анонсировал доклад президенту России Владимиру Путину главы «Роснано» Сергея Куликова 30 октября.

В прошлый раз Куликов встречался с Путиным в мае 2025 года. Тогда он отметил, что «Роснано» преодолело кризис ликвидности и больше не занимает средства. По словам Куликова, в компании проанализировали деятельность за предыдущие годы и теперь намерены восстанавливать как капитал, так и репутацию.

Госкорпорацию «Роснано» (преобразована в АО в 2011 году со стопроцентной долей государства) создали в 2007 году в целях развития нанотехнологий. С 2008 по 2020 год ее возглавлял Анатолий Чубайс. После его ухода компанию передали под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, также был поднят вопрос о долгах «Роснано». По итогам 2020 года чистый убыток составил 37,2 млрд руб., выручка — 13,61 млрд руб.

Компания неоднократно предупреждала о возможном банкротстве, однако погасила облигации нескольких выпусков и частично выплатила задолженность перед кредитными организациями. По состоянию на март 2024 года «Роснано» задолжало банкам 48 млрд руб., однако стороны договорились о 20-процентном дисконте, после чего обязательства погасили досрочно.

Рассмотрение иска «Роснано» к Чубайсу закрыли от публики из-за тайны
Общество
Анатолий Чубайс

В 2022 году Куликов как новый глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить деятельность компании в период с 2010 по 2020 год, когда ею руководил Чубайс. Позднее арестовали трех топ-менеджеров — Бориса Подольского, Артура Галстяна и Марину Касенкову — по делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, фигуранты «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств» для сокрытия негативных результатов экономической деятельности.

Сам Чубайс покинул Россию. Путин допускал, что его решение об отъезде может быть связано с расследованием из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано». На деньги и имущество бывшего главы компании, а также еще семи человек в размере 5,6 млрд руб. наложили арест.

