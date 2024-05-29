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«Роснано» вновь предупредило о риске банкротства

Впервые о риске банкротства «Роснано» сообщило прошлой осенью, тогда ее чистый долг составлял 95 млрд руб. Теперь группа вновь предупредила, что не сможет продолжать деятельность без дополнительного финансирования
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Группа «Роснано» может вновь столкнуться с риском банкротства, если ей не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В документе сказано, что несмотря на то, что оборотные активы компании по состоянию на 31 декабря 2023 года «существенно больше краткосрочных обязательств», «Роснано» предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов относительно сроков и (или) параметров их реализации.

«Исходя из оценки состояния ликвидности группы эмитента в ближайшем будущем потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера для обеспечения своевременного и полного выполнения эмитентом своих обязательств перед кредиторами», — говорится в отчете.

В настоящее время «Роснано» находится в процессе обсуждения с правительством возможности предоставления допфинансирования, однако решения о возможности, объемах и сроках его предоставления пока не приняты. «Как следствие, на дату составления отчетности имеется существенная неопределенность относительно способности эмитента продолжать свою деятельность непрерывно», — сказано в документе.

Если решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторам не будет принято, то «высока вероятность возникновения признаков банкротства». В случае получения финансирования в необходимом объеме эмитент будет в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность, говорится в отчетности.

«Роснано» пообещало выполнить обязательства по облигациям
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Впервые о риске банкротства из-за «кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года», «Роснано» сообщило в своем отчете минувшей осенью. Тем не менее уже в ноябре—декабре компания погасила некоторые купонные выплаты, часть средств на это, по словам источников РБК, дал Минфин.

В конце 2021 года был поднят вопрос о долгах «Роснано», Мосбиржа приостановила торги всеми выпусками облигаций. Источник РБК сообщал, что на тот момент объем обязательств компании составлял около 148 млрд руб., в том числе 108 млрд руб., обеспеченных госгарантиями. Речь шла о долгах как по облигациям, так и перед банками.

В 2022 году власти допускали ликвидацию «Роснано». В том же году новый глава группы Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность «Роснано» в период с 2010 по 2020 год, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В июне 2022 года Куликов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что компания вернула 20 млрд руб. долгов.

Путин в прошлом году, комментируя отъезд Чубайса из страны в 2022-м, допустил, что его решение могло быть связано с возможным расследованием из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано». Чубайс отказался комментировать предположение президента.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Роснано Банкротство Долги кредиторы
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