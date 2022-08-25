«Коммерсантъ» узнал о требовании Shell компенсации по «Сахалину-2»

Shell в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2». По данным газеты, компания не станет подписывать соглашение с новым оператором проекта и потребует компенсации из-за ухода

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Компания Shell не будет заново подписывать долгосрочное соглашение с новым российским оператором «Сахалина-2», но дождется расторжения контракта и потребует компенсации убытков от потери СПГ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

После расторжения договора, рассказали собеседники газеты, Shell намерена подать иск о возмещении убытков, исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.

В Shell на запрос не ответили, в «Сахалинской энергии» и «Газпроме» ситуацию не комментируют.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России мощностью более 11 млн т в год. Он включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ и терминал на юге Сахалина. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения.

В конце июня президент Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских Островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.

Акционерам «Сахалин Энерджи» дали время, чтобы согласиться на получение доли в новом ООО «Сахалинская энергия». Ими были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%). Англо-голландская Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2».

Читайте на РБК Pro Pro Что происходит с командами, зарплатой и мотивацией в фармкомпаниях Что происходит с командами, зарплатой и мотивацией в фармкомпаниях Исследования Pro Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Инструкции Pro Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников Статьи Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными Инструкции Pro Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Инструкции

В свою очередь, японские Mitsui и Mitsubishi решили продолжить участие в российском проекте. «Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation официально согласились принять участие в новой компании. После этого российское правительство решит, одобрять участие или нет. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и примем все возможные меры для обеспечения стабильных поставок СПГ», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.