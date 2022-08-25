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«Коммерсантъ» узнал о требовании Shell компенсации по «Сахалину-2»

«Коммерсантъ»: Shell потребует компенсации убытков из-за выхода из «Сахалина-2»
Shell в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2». По данным газеты, компания не станет подписывать соглашение с новым оператором проекта и потребует компенсации из-за ухода
«Газпром» GAZP ₽182,83 -0,8% Купить
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Компания Shell не будет заново подписывать долгосрочное соглашение с новым российским оператором «Сахалина-2», но дождется расторжения контракта и потребует компенсации убытков от потери СПГ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

После расторжения договора, рассказали собеседники газеты, Shell намерена подать иск о возмещении убытков, исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.

В Shell на запрос не ответили, в «Сахалинской энергии» и «Газпроме» ситуацию не комментируют.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России мощностью более 11 млн т в год. Он включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ и терминал на юге Сахалина. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения.

Mitsubishi и Mitsui решили остаться в «Сахалине-2»
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Фото:Sina Schuldt / dpa / picture-alliance / ТАСС

В конце июня президент Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских Островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.

Акционерам «Сахалин Энерджи» дали время, чтобы согласиться на получение доли в новом ООО «Сахалинская энергия». Ими были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%). Англо-голландская Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2».

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В свою очередь, японские Mitsui и Mitsubishi решили продолжить участие в российском проекте. «Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation официально согласились принять участие в новой компании. После этого российское правительство решит, одобрять участие или нет. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и примем все возможные меры для обеспечения стабильных поставок СПГ», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Авторы
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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