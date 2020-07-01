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Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку-2» атакой на экономику Европы

Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер оценил новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», которые готовят США, как «намеренное прекращение трансатлантического партнерства». Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Шрёдер в среду, 1 июля, выступит на открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, отмечает издание, которое приводит выдержки из будущего заявления экс-канцлера. Заседание будет посвящено энергетическому суверенитету Европы и Германии, на нем в том числе будет обсуждаться «Северный поток — 2».

В заявлении Шрёдера говорится, что законопроект по санкциям, который сейчас обсуждается в Конгрессе США, является «широко распространенным, неоправданным нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность в Западной Европе».

Шрёдер является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, которая ведет строительство газопровода «Газпрома». По его словам, санкции напрямую затронут более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2. «За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности», — подчеркнул он.

Материал дополняется

 

Теги: Герхард Шрёдер, Северный поток-2, санкции
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