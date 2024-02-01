Биржевые цены на АИ-92 упали впервые с начала года

1 февраля оптовые цены на АИ-92 упали почти на 7%, что стало первым снижением за 2024 год. Ранее цены на бензин начали расти на фоне приостановки работы технологической установки на НПЗ ЛУКОЙЛа

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Оптовые цены на АИ-92 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упали на 6,81%, до 47,372 тыс. руб. за тонну, что стало первым снижением его стоимости за весь 2024 год. За 9–31 января биржевые цены на АИ-92 выросли 29,2%. Рост цен на АИ-95 при этом не прекратился: с 9 января по 1 февраля его стоимость выросла на 28,2%, до 54,299 тыс. руб. за тонну.

Ускорение роста оптовых цен на бензин в январе началось на фоне приостановки работы технологической установки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» из-за «инцидента». Ранее, 21 декабря 2023 года, ЛУКОЙЛ сообщил о ликвидации пожара на установке. Установленная мощность переработки нефти на НПЗ компании составляет 17 млн т в год.

После этого, по данным источника РБК, правительство начало рассматривать возможность запрета на экспорт бензина. 29 января глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что сейчас нет необходимости в запрете экспорта топлива и других ограничениях, так как бензиновый рынок стабилен. Запрет на экспорт бензина уже вводился правительством 21 сентября в прошлом году на фоне рекордных цен (АИ-95 достиг 76,876 тыс. руб. за тонну 7 сентября, а АИ-92 — 70,508 тыс. руб. за тонну 18 сентября) и отменен 17 ноября.

По данным Росстата, за неделю 23–29 января розничные цены на бензин выросли только на 0,03%. Накопленный рост стоимости бензина с конца декабря 2023 года составил 0,54%, что ниже общей накопленной с начала 2024 года инфляции 0,62%. В Москве за 22–29 января, по подсчетам Московской топливной ассоциации (МТА), средние розничные цены на бензин даже немного снизились: АИ-92 — на 4 коп., до 51,11 руб. за литр, а АИ-95 — на 2 коп., до 56,6 руб. за литр.

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 31 января сообщила, что ряд вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) не выполняют в полной мере рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже, которые Минэнерго ежемесячно доводит до нефтяных компаний. При этом, по мнению ФАС, ВИНКи соблюдают обязательные нормативы продаж.

Биржевой комитет при ФАС напомнил об ответственности за несоблюдение критериев и рекомендовал их соблюдать, учитывая рост спроса на бензин. В ведомстве подчеркнули, что этот вопрос также будет обсуждаться на штабе Минэнерго. Ранее, 24 января, ФАС сообщила, что в ближайшее время направит запросы в нефтяные компании о необходимости представить динамику изменения цен бензина и дизеля с сентября 2023 года, так как ведомство посчитало недостаточным снижение цен на нефтепродукты в мелком опте.