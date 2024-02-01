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Биржевые цены на АИ-92 упали впервые с начала года

Стоимость бензина АИ-92 снизилась почти на 7% за сутки биржевых торгов
1 февраля оптовые цены на АИ-92 упали почти на 7%, что стало первым снижением за 2024 год. Ранее цены на бензин начали расти на фоне приостановки работы технологической установки на НПЗ ЛУКОЙЛа
BRENT BRENT $81,72 -0,24%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Оптовые цены на АИ-92 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упали на 6,81%, до 47,372 тыс. руб. за тонну, что стало первым снижением его стоимости за весь 2024 год. За 9–31 января биржевые цены на АИ-92 выросли 29,2%. Рост цен на АИ-95 при этом не прекратился: с 9 января по 1 февраля его стоимость выросла на 28,2%, до 54,299 тыс. руб. за тонну.

Ускорение роста оптовых цен на бензин в январе началось на фоне приостановки работы технологической установки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» из-за «инцидента». Ранее, 21 декабря 2023 года, ЛУКОЙЛ сообщил о ликвидации пожара на установке. Установленная мощность переработки нефти на НПЗ компании составляет 17 млн т в год.

На нижегородском заводе ЛУКОЙЛа остановили работу из-за «инцидента»
Общество
Фото:nnos.lukoil.ru

После этого, по данным источника РБК, правительство начало рассматривать возможность запрета на экспорт бензина. 29 января глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что сейчас нет необходимости в запрете экспорта топлива и других ограничениях, так как бензиновый рынок стабилен. Запрет на экспорт бензина уже вводился правительством 21 сентября в прошлом году на фоне рекордных цен (АИ-95 достиг 76,876 тыс. руб. за тонну 7 сентября, а АИ-92 — 70,508 тыс. руб. за тонну 18 сентября) и отменен 17 ноября.

По данным Росстата, за неделю 23–29 января розничные цены на бензин выросли только на 0,03%. Накопленный рост стоимости бензина с конца декабря 2023 года составил 0,54%, что ниже общей накопленной с начала 2024 года инфляции 0,62%. В Москве за 22–29 января, по подсчетам Московской топливной ассоциации (МТА), средние розничные цены на бензин даже немного снизились: АИ-92 — на 4 коп., до 51,11 руб. за литр, а АИ-95 — на 2 коп., до 56,6 руб. за литр.

Экспорт бензина решили сократить на время ремонта завода ЛУКОЙЛа
Экономика
Нефтеперерабатывающий завод ООО &laquo;ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез&raquo;

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 31 января сообщила, что ряд вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) не выполняют в полной мере рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже, которые Минэнерго ежемесячно доводит до нефтяных компаний. При этом, по мнению ФАС, ВИНКи соблюдают обязательные нормативы продаж.

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Биржевой комитет при ФАС напомнил об ответственности за несоблюдение критериев и рекомендовал их соблюдать, учитывая рост спроса на бензин. В ведомстве подчеркнули, что этот вопрос также будет обсуждаться на штабе Минэнерго. Ранее, 24 января, ФАС сообщила, что в ближайшее время направит запросы в нефтяные компании о необходимости представить динамику изменения цен бензина и дизеля с сентября 2023 года, так как ведомство посчитало недостаточным снижение цен на нефтепродукты в мелком опте.

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