Минэнерго оценило необходимость запрета поставок бензина за рубеж

На рынке бензина «сейчас все нормально», с начала года на АЗС цены не выросли, а потому запрещать топливный экспорт смысла нет, считают в Минэнерго. Вариант запрета две недели назад рассматривали в связи с аварией на НПЗ ЛУКОЙЛА

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Бензиновый рынок в России стабилен, нет необходимости в запрете экспорта топлива иностранных покупателям и других ограничениях, заявил ТАСС министр энергетики Николай Шульгинов.

«Превентивно не нужно делать, сейчас все нормально. Потребителя же интересуют цены на розницу, а с начала года прирост — ноль. Но мы следим и за потерей иногда экспорта, и за внутренним рынком, даем поручения увеличивать поставки с других НПЗ. Все под контролем», — сказал глава Минэнерго.

В 2024 году планируется сдержать рост цен на бензин и дизель на АЗС в пределах инфляции. По словам министра, в вопросе роста цен с начала года «мы видим нулевой пока процент», в ближайшие два месяца «примерно такая ситуация и останется».

Правительство к середине января рассматривало вариант запрета на экспорт бензина, рассказывали источники РБК. По словам одного из собеседников, готовился соответствующий нормативный акт, но это не означало, что решение уже принято — подготовка документа нужна, чтобы не тратить время, если меры нужно будет принять оперативно.

Такие меры были связаны с паузой в работе одной из технологических установок на Нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области. В конце декабря завод сообщал о пожаре на технологической установке, но заверял, что производство продолжило работу в штатном режиме. В середине января компания сообщила о произошедшем «инциденте» — какой, не уточнялось. Вместе с тем в начале января на фоне слухов об аварии на НПЗ биржевые цены на бензин перешли к умеренному росту. Была приостановлена работа одной из двух установок каталитического крекинга в связи с поломкой компрессорного оборудования зарубежного производства, выяснил «Коммерсантъ». Завод оборудован двумя установками — 2010 и 2015 годов, вышла из строя более старая. Оперативно заменить оборудование не получится из-за международных санкций. НПЗ намеревается завершить ремонт до весны.



В 2022-м Нижегородский НПЗ переработал около 15 млн т нефти, что составляет около 5% от общей переработки в России.

ЛУКОЙЛ прекратил поставки бензина за границу, чтобы направить объемы на внутренний рынок. Об этом же сообщали и собеседники «Коммерсанта». Они пояснили, что компания решила обеспечить топливом собственные автозаправки, а в результате прекращения торгов АИ-95 на бирже биржевая стоимость топлива начала расти.

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Из-за аварии на НПЗ в середине января в России упали суточные объемы переработки нефти. По сравнению с декабрем они снизились на 38 тыс. барр. и составили в первой половине января 5,51 млн барр. в день. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на источник и собственные расчеты.

В прошлом году власти вводили запрет на экспорт бензина. Он действовал с конца сентября по середину ноября. Минэнерго отмечало, что биржевые оптовые цены в результате существенно снизились, в России был создан профицит топлива, но меру могут вернуть в случае необходимости.