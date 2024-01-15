Минэнерго сообщило о новых мерах по предотвращению дефицита бензина

Экспорт бензина решили сократить на время ремонта завода ЛУКОЙЛа

Нефтеперерабатывающий завод ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Для избежания дефицита топлива на время ремонта нижегородского завода ЛУКОЙЛа компании снизят экспорт и задействуют ресурсы других участников рынка, сообщило Минэнерго.

Минэнерго и нефтяные компании разработали меры обеспечения бензином внутреннего рынка на время ремонта нижегородского завода ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтез».

Об этом говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Главные направления работы — уменьшение поставок бензина на экспорт и переориентация имеющихся ресурсов других участников рынка.

В Минэнерго уточнили, что российские запасы автомобильного бензина составляют почти 2 млн т — этого «более чем достаточно для удовлетворения спроса».

«Компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимальный возможный срок», — заверили в министерстве, говоря о ситуации на заводе ЛУКОЙЛа.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приостановило работу технологической установки из-за «инцидента» 12 января. Что именно произошло, в компании не уточнили.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что причиной стала поломка компрессорного оборудования иностранного производства. Собеседники уточнили, что завод планирует завершить ремонт до весны, однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно из-за санкций.