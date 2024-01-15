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Экспорт бензина решили сократить на время ремонта завода ЛУКОЙЛа

Минэнерго сообщило о новых мерах по предотвращению дефицита бензина
Нефтеперерабатывающий завод ООО &laquo;ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез&raquo;
Нефтеперерабатывающий завод ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Для избежания дефицита топлива на время ремонта нижегородского завода ЛУКОЙЛа компании снизят экспорт и задействуют ресурсы других участников рынка, сообщило Минэнерго.

Минэнерго и нефтяные компании разработали меры обеспечения бензином внутреннего рынка на время ремонта нижегородского завода ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтез».

Об этом говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Главные направления работы — уменьшение поставок бензина на экспорт и переориентация имеющихся ресурсов других участников рынка.

В Минэнерго уточнили, что российские запасы автомобильного бензина составляют почти 2 млн т — этого «более чем достаточно для удовлетворения спроса».

«Компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимальный возможный срок», — заверили в министерстве, говоря о ситуации на заводе ЛУКОЙЛа.

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Завод ООО &laquo;ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез&raquo;

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ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приостановило работу технологической установки из-за «инцидента» 12 января. Что именно произошло, в компании не уточнили.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что причиной стала поломка компрессорного оборудования иностранного производства. Собеседники уточнили, что завод планирует завершить ремонт до весны, однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно из-за санкций.

Теги
Минэнерго ЛУКОЙЛ топливо бензин
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