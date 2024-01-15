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Власти обсудили запрет экспорта бензина после аварии у ЛУКОЙЛа

Власти изучают возможность запрета на экспорт бензина на фоне аварии на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. По словам источника РБК, на случай, если такое решение будет принято, уже готовится нормативный акт
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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Правительство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина после остановки одной из установок на НПЗ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области, сообщил РБК источник. Обсуждение возможного запрета подтвердил еще один собеседник РБК в отрасли.

О том, что такие обсуждения ведутся, также сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники. По словам одного из его собеседников, уже готовится соответствующий нормативный акт. Источник РБК также сообщил о подготовке нормативного акта, однако отметил, что это не означает, что решение уже принято.

Собеседник РБК пояснил, что подготовка документа нужна, чтобы не тратить время, если меры нужно будет принять оперативно.

РБК направил запрос в Минэнерго.

Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде приостановил работу из-за «инцидента», компания объявила об этом 12 января. В конце декабря завод сообщал о пожаре на технологической установке, но заверял, что производство продолжило работу в штатном режиме. Вместе с тем, в начале января на фоне слухов об аварии на НПЗ биржевые цены на бензин перешли к умеренному росту.

Как выяснил «Коммерсантъ», завод приостановил работу одной из двух установок каталитического крекинга из-за поломки компрессорного оборудования иностранного производства. На заводе две установки — 2010 и 2015 годов, сломалась более старая. Оперативно заменить оборудование не получится из-за международных санкций. НПЗ намеревается завершить ремонт до весны.

В 2022 году Нижегородский НПЗ переработал около 15 млн т нефти, что составляет около 5% от общей переработки в России.

Экспорт бензина решили сократить на время ремонта завода ЛУКОЙЛа
Экономика
Нефтеперерабатывающий завод ООО &laquo;ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез&raquo;

«Интерфакс» пишет, что ЛУКОЙЛ попросил Минэнерго внести изменения в график производства нефтепродуктов и объемы биржевых продаж. Компания также обратилась к конкурентам с просьбой помочь с поставками до 200 тыс. тонн Аи-95 в январе и феврале.

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Сам ЛУКОЙЛ, отмечало агентство, прекратил поставки бензина за рубеж, чтобы направить объемы на внутренний рынок. Об этом же сообщали и собеседники «Коммерсанта». Они пояснили, что компания решила обеспечить топливом собственные автозаправки, а в результате прекращения торгов АИ-95 на бирже, биржевая стоимость топлива начала расти.

Минэнерго сообщило 15 января о снижении нефтяными компаниями экспорта и переориентации имеющихся ресурсов.

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Теги
Георгий Смирнов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
бензин экспорт бензина ЛУКОЙЛ Минэнерго
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