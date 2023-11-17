Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина

Правительство 21 сентября временно ограничило экспорт бензина из-за резкого роста оптовых цен. Минэнерго сообщило об отмене запрета, поскольку за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит

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Правительство решило отменить с 17 ноября временный запрет на экспорт бензина, который был введен 21 сентября, говорится в сообщении Минэнерго. В министерстве подчеркнули, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива.

«С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в Миннерго допустили возврат запрета «в случае необходимости». «Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости», — добавили в министерстве.

21 сентября правительство временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива, такое решение было принято из-за резкого роста оптовых цен. Меры не коснулись поставок в страны Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), Абхазию и Южную Осетию. В Минэнерго поясняли, что ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В Кремле уточнили, что запрет будет действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».

Оптовая стоимость бензина начала резкий рост весной 2023 года после того, как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах снизить вдвое компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер). В начале сентября цена марки «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновляла рекорды несколько дней и впервые достигла 75 тыс. руб. за тонну. Биржевая стоимость дизеля 19 сентября достигла пиковых в 75,036 тыс. руб. за тонну. На 17 ноября «Премиум-95» торгуется в районе 51,7 тыс. руб. за тонну, а дизельное топливо — в районе 56,3 тыс. руб. за тонну.

В октябре власти сняли ограничения на экспорт дизтоплива, доставляемого в морские порты по трубопроводам, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного топлива. Для поставщиков, которые перепродают, но не производят сами, во избежание серого экспорта была введена заградительная пошлина 50 тыс. руб. за тонну. Кроме того, власти решили восстановить топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяным компаниям (те получают деньги, если экспортная цена выше российской).

В ноябре стало известно, что президент Владимир Путин еще в сентябре поручил правительству вместе с нефтяниками принять меры по стабилизации цен на бензин и дизтопливо. Кроме того, глава государства поручил правительству заняться вопросом обеспечения российских производителей сельхозпродукции топливом «в достаточном объеме».

Об обсуждении снятия запрета на экспорт бензина 8 ноября со ссылкой на источники сообщил «Интерфакс». Источник РБК тогда подтвердил, что власти обсуждали с нефтяниками снятие запрета на экспорт бензина АИ-92. Позже в тот же день министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что правительство рассматривает возможность отмены частичного запрета на экспорт бензина АИ-95 и АИ-92, а также более низкого октанового числа.