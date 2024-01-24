ФАС запросит нефтяные компании о разнице динамики цен на бензин и дизель

ФАС запросит нефтяников о ценах на бензин и дизель

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время направит запросы в нефтяные компании о необходимости представить динамику изменения цен бензина и дизеля с сентября 2023 года по настоящее время. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«На Биржевом комитете ФАС России приняла решение запросить данные у вертикальных интегрированных нефтяных компаний о разнице динамики цен бензина и дизеля в оптовом и мелкооптовом сегменте», — заявили в ФАС.

В декабре 2023 года оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась, однако, как показывает мониторинг, это не в полной мере нашло отражение в мелкооптовом сегменте, отметили в ведомстве.

Основными потребителями мелкооптового сегмента являются независимые АЗС, промышленные предприятия, аграрии, транспортные предприятия-перевозчики, строительные компании и другие.

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