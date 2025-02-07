Минобороны сообщило о занятии Торецка
Минобороны сообщило о занятии Торецка (Дзержинска) в ДНР. В российском военном ведомстве отметили, что город в результате активных наступательных действий был взят подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».
Торецк находится в 55 км от Донецка. По данным украинской статистики, на январь 2022 года в Торецке проживали 30 914 человек.
Ранее 7 февраля Минобороны России рассказало о занятии населенного пункта Дружба, который находится рядом с Торецком.
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