Пушилин заявил, что часть инфраструктуры Дзержинска утрачена безвозвратно

Дзержинск (Торецк) (Фото: Carl Court / Getty Images)

Часть инфраструктурных объектов контролируемого украинскими военными города Дзержинска (укр. Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) уже будет невозможно восстановить, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — написал он в своем телеграм-канале, рассказывая о поездке в город.

В боях за Дзержинск участвует 132-я бригада, уточнил Пушилин. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал ему, что на данный момент боевые действия продолжаются в черте города.

Дзержинск — это город в Донбассе, в 55 км от Донецка, часть Горловско-Енакиевской агломерации. Административно входит в Бахмутский район. По данным украинской статистики, на январь 2022 года в городе проживали 30 914 человек.

В августе Минобороны России сообщило, что в ДНР российские военные взяли под контроль один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации — Артемово (Зализное).

Это небольшой город, который расположен к юго-востоку от Дзержинска. До начала военных действий в 2022 году там проживало около 5 тыс. человек.