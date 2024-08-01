В Раде заявили о неготовности Торецка к обороне из-за «кровавой ротации»

О боях в районе Торецка Минобороны России отчитывается с начала лета. Зампред оборонного комитета Рады заявила, что город не готов к обороне. Она обвинила главкома ВСУ в ротации бригады с направления, «на котором все держалось»

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Город Торецк, являющийся важным логистическим центром ВСУ, не готов к обороне, а фортификации внутри города и вовсе отсутствуют. Об этом по итогам визита в прифронтовой город в своем телеграм-канале заявила зампред оборонного комитета Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Торецк — город в Бахмутском районе ДНР с населением около 5 тыс. человек (до начала спецоперации). Он находится примерно в 15 км к западу от Горловки, которую контролируют российские войска, и в 20 км от подконтрольной ВСУ Константиновки.

«На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет вовсе. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации. Население местное не эвакуировано, в Торецке остается около трех тысяч жителей. Даже есть дети, хотя на уровне государства введен механизм принудительной эвакуации детей», — заявила Безуглая.

По ее словам, у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы с системами радиоэлектронной борьбы.

«Короче — «кровавые грабли» торецкой ротации, когда [экс-командующий объединенными силами ВСУ Юрий] Содоль по согласованию [главкома ВСУ Александра] Сырского снял 24-ю бригаду с направления, на котором все держалось больше года, и поехал на празднование в Одессу. Конечно, россияне воспользовались. То же самое — Нью-Йорк», — сказала депутат.

Безуглая неоднократно выступала с критикой военного руководства Украины. В начале июля она заявила, что направила в Группу быстрого реагирования (ГБР), Службу безопасности Украины (СБУ), офис генпрокурора и Минобороны обвинения в адрес главкома ВСУ Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного. По словам Безуглой, такой шаг она предприняла из-за того, что Сырский и Залужный препятствовали ее депутатской деятельности и предоставляли ей ложные сведения. Военное руководство Украины она назвала «болотом», в котором ничего не меняется.

Бои в районе Торецка продолжаются с начала лета. Минобороны России отчиталось о захваченных на пути к городу селах Шумы и Ленинское (Пивденное). В ВСУ накануне заявили, что бои уже идут в районе самого Торецка.