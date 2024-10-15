Пушилин сообщил о взятии под контроль большей части Торецка

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Российские военные заняли свыше двух третей территории города Торецк в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Конечно же он для нас важным является для того, чтобы после его освобождения уже выдохнуть жителям Горловки. Как раз Горловка обстреливается преимущественно из окрестностей [этого] населенного пункта», — сказал Пушилин.

Торецк (до 2016 года — Дзержинск) расположен в 55 км к северу от Донецка, входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию и Бахмутский район. По данным украинской статистики, на январь 2022 года в Торецке жили 30 914 человек. С лета 2022-го в связи с началом эвакуации численность города постоянно уменьшалась, в июне 2024 года эвакуация стала принудительной. К началу июля, по заявлениям властей, в городе оставалось 4,5 тыс. жителей.

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