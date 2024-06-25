На Украине начали принудительную эвакуацию Торецка
Власти Украины начали принудительную эвакуацию из города Торецка, который находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Его слова приводит «РБК Украина».
«Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецк», — сказал Филашкин. Он пояснил, что к населенному пункту подошли российские военные.
По словам Филашкина, люди и сами уезжают из Торецка. «На позавчера там находилось около 6 тыс. человек, сейчас — 5,5 тыс. С каждым днем люди из Торецка уезжают», — отметил глава областной военной администрации.
Торецк находится между Горловкой и Константиновкой. В июне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли на торецком и покровском направлениях несколько высот, что дало возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
Согласно сводке Минобороны за 24 июня, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение 24-й и 47-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины в районе Торецка.
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