 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине начали принудительную эвакуацию Торецка

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам главы областной военной администрации, люди и сами покидают Торецк. Российские Минобороны сообщило, что военные нанесли поражение бригадам ВСУ в районе города
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Власти Украины начали принудительную эвакуацию из города Торецка, который находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Его слова приводит «РБК Украина».

«Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецк», — сказал Филашкин. Он пояснил, что к населенному пункту подошли российские военные.

По словам Филашкина, люди и сами уезжают из Торецка. «На позавчера там находилось около 6 тыс. человек, сейчас — 5,5 тыс. С каждым днем люди из Торецка уезжают», — отметил глава областной военной администрации.

На Украине объявили эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Торецк находится между Горловкой и Константиновкой. В июне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли на торецком и покровском направлениях несколько высот, что дало возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.

Согласно сводке Минобороны за 24 июня, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение 24-й и 47-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины в районе Торецка.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Авторы
Теги
Мир Ландау
ДНР Украина эвакуация Военная операция на Украине
Материалы по теме
Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР
Политика
Жителей Донецка призвали уйти в укрытия из-за возможных обстрелов
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль Парасковиевки в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
В Домодедово у гражданки Вьетнама изъяли радиоактивные метки для карт Общество, 12:38
«СберСити» — о том, как построить умный город и современных технологиях Недвижимость, 12:38
В одном из районов Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ Политика, 12:34
Развожаев сообщил о семи выписанных пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 12:30
Вам никогда не построить крупный бизнес с такими сотрудниками. Что делать Pro, 12:26
Индикатор дохода майнинга биткоина приблизился к историческому минимуму Крипто, 12:23
На Сахалине осудили четырех военных за дезертирство из зоны боев Политика, 12:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине депутата Рады обвинили в похищении бывшего военного Политика, 12:19
Жена Ассанжа рассказала, когда он станет «свободным человеком» Политика, 12:17
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 12:15
NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации Инвестиции, 12:10
Эксперты оценили тактику швейцарцев по нейтрализации рекордсмена Евро Спорт, 12:05
Трамп выступит на крупной криптовалютной конференции в июле Крипто, 12:01
Третьяк рассказал об отправленных Бобровскому талисманах на удачу Спорт, 11:58