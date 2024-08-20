Минобороны России сообщило о взятии поселка Нью-Йорк
Войска группировки «Центр» разгромили группировку ВСУ и заняли поселок городского типа Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР, сообщило Минобороны в сводке 20 августа.
Ведомство отметило, что поселок является стратегически важным транспортным узлом.
Новгородское находится к югу от Дзержинска (Торецка) и в течение двух лет был одним из нескольких населенных, пунктов вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение военной операции.
Населенный пункт с середины XIX века назывался Нью-Йорком. По одной версии, название придумал бывший русский военный, владевший этими землями, по другой — переселившиеся в эту часть Донбасса немецкие колонисты. Переименовали его в Новгородское в 1951 году. Вновь поселок стал Нью-Йорком в 2021 году по решению Верховной рады. Власти ДНР изменения названий украинскими властями после 2014 года не признают.
Основными предприятиями Новгородского были фенольный и машиностроительный заводы. До 2014 года население поселка превышало 10 тыс.
На других направлениях в ходе военной операции произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золочев (Харьковская область), Могрица, Луговка (Сумская область);
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Червоная Диброва, Новосадовое;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Константиновка, Серебрянка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Калиново;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Шахтерское;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных Новоданиловка, Пятихатки.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 2200 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, САУ Krab, две САУ «Гвоздика», САУ «Акация», две РСЗО «Град», РСЗО RAK-SA-12.
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