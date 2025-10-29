Океанская многоцелевая система «Посейдон» (Фото: Минобороны России)

Что такое подводный аппарат «Посейдон»

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Индекс ГРАУ — 2М39, в кодификации НАТО — Kanyon. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852, а также со строящихся субмарин специального назначения «Хабаровск» проекта 09851 и «Ульяновск» (проект 09853). Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз как за счет собственных поражающих факторов, так и за счет возникающего при взрыве цунами. Другая потенциальная цель на случай военного конфликта — уничтожение авианосных ударных групп противника.

Разрабатывается как минимум с середины 2010-х годов. Официально разработку оружия впервые подтвердил российский президент Владимир Путин в 2018 году. Название «Посейдон» торпеда получила по итогам открытого голосования на сайте российского Минобороны. Проходит испытания с 2019 года.

Характеристики подводного аппарата «Посейдон»

Точные характеристики изделия засекречены. Из официальных источников известно, что торпеда представляет собой автономный подводный безэкипажный аппарат, который за счет малогабаритной ядерной энергоустановки способен доставлять ядерный боеприпас на неограниченное расстояние и действовать на большой глубине, что ограничивает возможности его обнаружения.

Госагентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что мощность заряда, устанавливаемого на «Посейдон», может достигать 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте. По данным издания, «Посейдоны» могут передвигаться на глубине более 1 км со скоростью 60–70 узлов (110–130 км/ч). Во время движения аппарат способен активно маневрировать.

В конце октября 2025-го президент Владимир Путин заявил о невозможности перехвата «Посейдона». По его словам, по мощности торпеда превосходит межконтинентальную ракету «Сармат».

История разработки подводного аппарата «Посейдон»

Ранним предшественником «Посейдона» можно считать советский проект Т-15 по созданию парогазовой суперторпеды для доставки ядерного заряда к американскому побережью. Работы над ним велись с 1949 года и были прекращены в 1955-м на этапе эскизного проекта из-за критики руководителей ВМФ. Идею изготовления торпеды с атомным реактивным двигателем и ядерной боеголовкой для поражения портов и других важных объектов на побережье высказал еще в 1960-е годы советский физик, академик Андрей Сахаров. По его замыслу, оружие должно было представлять собой превращенную в торпеду небольшую подводную лодку, управляемую извне, которая была бы способна нести боеголовку мощностью 100 Мт.

В сентябре 2015 года на сайте The Washington Free Beacon со ссылками на источники в Пентагоне появилась информация о разработке в России сверхсекретного «подводного беспилотного аппарата» с ядерной боевой частью, способного поражать порты и прибрежные города США. Он получил название Kanyon («Каньон») в номенклатуре военного ведомства США. В ноябре того же года в телерепортажи НТВ и «Первого канала» попали кадры с совещания о развитии ВПК с участием президента Путина со слайдами о секретной разработке ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» — океанской многоцелевой системе «Статус-6». В Кремле назвали тогда этот показ «случайным».

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин объявил о разработке «беспилотных подводных аппаратов» с межконтинентальной дальностью. В мае 2018-го аппараты были включены в госпрограмму вооружения до 2027 года.

В июле того же года Министерство обороны показало кадры «Посейдона» и заявило, что он неуязвим для средств противодействия противника. Ведомство сообщило, что беспилотник сможет наносить удары по авианосцам и кораблям на любых направлениях океанского театра военных действий. Тогда же министерство указало, что провело успешные испытания ядерной энергоустановки для «Посейдона» еще в декабре 2017 года.

Первый боекомплект торпед был изготовлен в 2023 году, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны. В НАТО назвали торпеду «оружием апокалипсиса», поскольку, с точки зрения разведки альянса, эффект от ее пуска можно сравнить с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, она может вызывать «радиоактивное цунами».

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая является первым носителем аппаратов «Посейдон», во время церемонии спуска на воду на территории АО «ПО «Севмаш», 2019 год (Фото: Олег Кулешов / ТАСС)

Подводные лодки — носители «Посейдона»

«Посейдоны» могут запускаться только с определенных подводных лодок. Носителем «Посейдона» была выбрана многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А «Антей» (аналог «Курска»). С этой целью ее переработали в проект 09852. В апреле 2019 года в судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Белгород» этого проекта.

Она была поставлена ВМФ России в 2022 году. Среди других потенциальных носителей — строящиеся АПЛ «Хабаровск» (проект 09851) и «Ульяновск» (проект 09853).