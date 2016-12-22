Разработчик ракетного оружия рассказал о пересмотре идеи ядерной торпеды

Об идее создать торпеду с ядерной силовой установкой и боеголовкой в своих воспоминаниях писал академик Сахаров, но называл проект фантастичным. Теперь, по словам конструктора Шамиля Алиева, к этой идее возвращаются

Шамиль Алиев (Фото: пресс-служба завода «Дагдизель»)

В России возвращаются к нереализованным идеям, заявил в интервью агентству «РИА Новости» генконструктор торпедного оружия академик Шамиль Алиев. В частности, «заново пересматриваются взгляды Сахарова» на изготовление торпеды с ядерной боеголовкой.

Дальность хода такой торпеды, по словам Алиева, может составить 50 км. Она предназначена для поражения объектов на побережье.

«Эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег», — добавил Алиев.

Советский физик-теоретик Андрей Сахаров в своих мемуарах писал, что во время работы над термоядерной бомбой СССР (получила название «Царь-бомба») размышлял о подходящих носителях для нее. Одной из идей была «большая торпеда, запускаемая с подводной лодки».

Сахаров думал о разработке атомного реактивного двигателя для этой торпеды. Она была бы способна с расстояния в несколько сотен километров поражать порты, причем как надводным взрывом, так и подводным. Такая торпеда была бы способна нести 100-мегатонный заряд, говорится в мемуарах.

Эту идею Сахаров, по собственным воспоминаниям, обсуждал с военными, один из них, контр-адмирал Петр Фомин, «был шокирован «людоедским» характером проекта».

«Я пишу сейчас обо всем этом без опасений, что кто-нибудь ухватится за эти идеи, — они слишком фантастичны, явно требуют непомерных расходов и использования большого научно-технического потенциала для своей реализации и не соответствуют современным гибким военным доктринам, в общем, малоинтересны», — говорилось в мемуарах Сахарова.

Выступая перед Федеральным собранием 1 марта, президент Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает подводное межконтинентальное средство доставки, которое способно​ развивать скорость выше, чем у подводных лодок, кораблей и торпед. Позднее, по результатам голосования на сайте Министерства обороны, оно получило название «Посейдон».

В Госдепе заявили, что разработка Россией нового оружия нарушает подписанные ею международные договоры, которые предусматривают ограничение количества оружия. В частности, заявила представитель ведомства Хизер Нойерт, Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (подписан в 1988 году США и СССР).