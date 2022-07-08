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ВМФ получил подлодку с возможностью пуска ядерных торпед «Посейдон»

Впервые о подводном беспилотнике «Посейдон» рассказал Владимир Путин в марте 2018 года. Президент говорил, что система сможет плыть на «очень большой глубине» и преодолевать расстояния между континентами на высокой скорости
Фото: aoosk / VK
Фото: aoosk / VK

Военно-морской флот России получил первую подводную лодку «Белгород», сообщила пресс-служба предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — сказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов во время церемонии.

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«Белгород» — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А «Антей» (аналог «Курска»). Ее переработали в проект 09852, чтобы разместить беспилотную систему подводных ядерных торпед «Посейдон». Она разработана для того, чтобы поражать прибрежную инфраструктуру противника, создавать обширные зоны радиоактивного загрязнения, цунами и другие последствия ядерного взрыва на территории страны-противника.

Впервые о подводном беспилотнике «Посейдон» рассказал президент Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию. Он говорил, что система сможет идти на «очень большой глубине» и преодолевать расстояния между континентами на высокой скорости.

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Уже в июле Министерство обороны показало кадры «Посейдона» и заявило, что он неуязвим для средств противодействия противника. Ведомство сообщило, что беспилотник будет ударять по авианосцам и кораблям на любых направлениях океанского театра военных действий. Тогда же министерство указало, что провело успешные испытания ядерной энергоустановки для «Посейдона» еще в декабре 2017 года.

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«Севмаш» спустил подлодку «Белгород» на воду в Северодвинске в апреле 2019 года. Предприятие сообщало, что закончит строительство судна на воде и передаст его ВМФ в конце 2020 года. Позже передачу перенесли на конец 2021 года. Однако в декабре генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сказал, что на «Белгороде» идут испытания, которые закончатся в 2022 году. Лодка будет дислоцироваться в Тихом океане.

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Теги
Жанна Антохина
атомная подводная лодка ВМФ Белгород
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