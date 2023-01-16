ТАСС узнал об изготовлении первых торпед «Посейдон» для АПЛ «Белгород»

Для атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» изготовили первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон», пишет ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны источник.

Собеседник агентства заявил, что субмарина получит их «в ближайшее время», на данный момент успешно завершены раздельные испытания основных узлов «Посейдона».

Название «Посейдон» для данных беспилотных подводных аппаратов было выбрано в ходе онлайн-голосования на сайте Минобороны. В 2019-м, как указывал министр обороны Сергей Шойгу, прошли успешные испытания аппаратов. В том же году ведомство сообщило, что на воду была спущена первая подлодка-носитель «Посейдонов», это и была АПЛ «Белгород», пишет ТАСС.

Боевым носителем этих аппаратов может стать и АПЛ «Хабаровск», писали «Известия». Эту подлодку, как ожидается, спустят на воду в 2023-м.

На Западе уже выражали опасения из-за «Посейдонов», которые еще называют «оружием апокалипсиса». Например, в октябре итальянская газета La Repubblica писала, что разведка НАТО разослала наиболее важным союзникам отчет о перемещениях «Белгорода» и возможном испытании суперторпеды. Газета указывала, что эффект от ее пуска можно сравнить с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, он может вызывать «радиоактивное цунами».

