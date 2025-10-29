 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил, что «Посейдон» мощнее межконтинентальной ракеты «Сармат»

Подводный безэкипажный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой значительно превосходит по мощности новую российскую стратегическую ракету «Сармат», заявил президент Владимир Путин.

«Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». <...> Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности», — сказал Путин.

Президент добавил, что способов перехвата беспилотника «Посейдон» в мире не существует.

Радиус поражения «Сармата» с ядерными зарядами, размещенными в десяти боевых блоках индивидуального наведения, по предварительным оценкам, составляет около 650 тыс. квадратных километров. Максимальная дальность — 18 000 км. Каждый боевой блок может нести ядерный заряд мощностью до 750 килотонн.

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат торпедного типа. Мощность заряда, устанавливаемого на «Посейдон», может достигать 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Посейдоны» могут передвигаться на глубине более 1 км. Скорость передвижения — от 100 до 200 км/ч. Во время движения аппарат способен активно маневрировать. Под водой в автономном режиме после запуска с носителя может находиться до четырех месяцев.

