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«РИА Новости» узнало о сроках испытания беспилотника «Посейдон»

«РИА Новости»: испытания беспилотника «Посейдон» с подлодки «Белгород» пройдут летом

«РИА Новости» узнало о сроках испытания беспилотника «Посейдон»
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Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» с атомной подводной лодки «Белгород» запланированы на лето 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Испытания самого «Посейдона» запланированы на лето этого года», — сказал источник, добавив, что испытания прежде всего коснутся работы ядерной энергетической установки подводного беспилотника.

В январе ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщило, что для атомной подводной лодки «Белгород» изготовили первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон». По словам собеседника агентства, уже прошли успешные раздельные испытания основных узлов подводного беспилотника.

Длина «Посейдона» — 20 м, диаметр — 1,8 м, масса — 100 тонн.

Президент России Владимир Путин впервые рассказал о подводном беспилотнике «Посейдон» 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию. Он отмечал, что система сможет идти на «очень большой глубине» и преодолевать расстояния между континентами на высокой скорости.

Действовавший на тот момент главком ВМФ адмирал Владимир Королев говорил, что перехватить беспилотник будет «практически невозможно».

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В апреле 2019 года атомную подлодку «Белгород» спустили на воду на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске. Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов 22 июня заявил, что «Белгород» примут на вооружение ВМФ в 2023 году.

На Западе выражали опасения из-за «Посейдонов». В октябре 2022 года итальянская газета La Repubblica писала, что эффект от пуска суперторпеды можно сравнить с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, он может вызывать «радиоактивное цунами».

Теги
подводный беспилотник испытания атомная подлодка
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