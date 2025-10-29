 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил о невозможности перехвата российского аппарата «Посейдон»

Океанская многоцелевая система &laquo;Посейдон&raquo;
Океанская многоцелевая система «Посейдон» (Фото: Минобороны России / ТАСС)

Подводный аппарат с ядерным зарядом «Посейдон» не имеет аналогов в мире и превосходит по мощности «Сармат». Перехватить его невозможно, сообщил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

Испытания безэкипажного аппарата с ядерной и энергетической установкой «Посейдон» прошли 28 октября. Удалось не только запустить его с подводной лодки-носителя, но также запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел «определенное количество времени». «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится, а способов перехвата не существует», — заявил Путин.

Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон»
Политика

Он также добавил, что «Посейдон» по мощности значительно превосходит самую перспективную межконтинентальную российскую ракету «Сармат».

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, ее вес превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.

Авторы
Теги
Персоны
Александр Корчуганов
Владимир Путин Посейдон подводный аппарат запуск
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил, что «Посейдон» мощнее межконтинентальной ракеты «Сармат»
Политика
Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон»
Политика
