Путин заявил о невозможности перехвата российского аппарата «Посейдон»
Подводный аппарат с ядерным зарядом «Посейдон» не имеет аналогов в мире и превосходит по мощности «Сармат». Перехватить его невозможно, сообщил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.
Испытания безэкипажного аппарата с ядерной и энергетической установкой «Посейдон» прошли 28 октября. Удалось не только запустить его с подводной лодки-носителя, но также запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел «определенное количество времени». «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится, а способов перехвата не существует», — заявил Путин.
Он также добавил, что «Посейдон» по мощности значительно превосходит самую перспективную межконтинентальную российскую ракету «Сармат».
«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, ее вес превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.
