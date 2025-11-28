Дело БОРН: что это за группировка, какую роль в ней играла Евгения Хасис
Содержание:
- Что такое БОРН
- Ключевые фигуранты дела БОРН
- Следствие и судебный процесс по делу БОРН
- Кто такая Евгения Хасис и за что ее осудили
Что такое БОРН
БОРН («Боевая организация русских националистов») — это российская экстремистская группировка ультраправого толка, активно действовавшая в 2008–2010 годах. Считалась боевым крылом националистической организации «Русский образ», созданной в 2003–2004 годах вокруг одноименного журнала. Ее идеологом и лидером был националист Илья Горячев, руководителем «боевого крыла» — Никита Тихонов.
По данным следствия, члены БОРН спланировали и осуществили серию убийств по мотивам национальной и идеологической ненависти с целью оказать давление на власть и «добиться признания националистической партии».
Самыми известными жертвами неонацистов стали адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова, которые были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года Никитой Тихоновым при участии его гражданской жены Евгении Хасис.
После показаний Горячева против Тихонова и Хасис в 2009–2010 годы группировка свернула деятельность. В 2011–2015 годах четверо участников сообщества, включая Тихонова и Горячева, получили пожизненные приговоры, большинство остальных были осуждены на длительные сроки. В конце ноября 2025 года Евгения Хасис вышла на свободу.
Ключевые фигуранты дела БОРН и жертвы группировки
По версии следствия, среди участников группировки были Илья Горячев, Никита Тихонов (сооснователи журнала «Русский образ»), а также Евгения Хасис, Алексей Коршунов, Александр Паринов, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Юрий Тихомиров.
В 2002 году Горячев и Тихонов, которые познакомились еще в студенческие годы, посетили Сербию и познакомились с деятелями националистического движения «Образ». По возвращении в Москву они основали журнал «Русский образ», вокруг которого в 2003–2004 годах сложилась одноименная националистическая организация. Тихонов, Волков и Паринов ранее состояли в неонацистской группировке «Объединенные Бригады-88». Волков в 2002-м был осужден за участие в погроме у метро «Царицыно», а Тихонов и Паринов с 2006 года скрывались от следствия и жили на нелегальном положении после убийства антифашиста Александра Рюхина.
Идея создания БОРН принадлежала Илье Горячеву, который по примеру «Ирландской республиканской армии» предложил наравне с легальной политической организацией («Русский образ») создать боевое крыло, которое будет использовать террористические методы с целью оказать давление на власть и добиться регистрации легальной националистической партии и прохождения ее в органы власти. Согласно материалам дела, оружием БОРН снабжал Тихонов, который скупал пистолеты и ружья, найденные «черными следопытами». Жили же члены организации на средства от продажи оружия, а также деньги, вырученные Хасис от продажи своей квартиры. Сама группировка была создана примерно в середине 2008 года в Москве.
На счету БОРН целая серия громких убийств и покушений. Согласно материалам дел против участников группировки, в числе ее жертв:
- адвокат Станислав Маркелов;
- журналистка Анастасия Бабурова;
- судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов;
- антифашист Федор Филатов;
- антифашист Илья Джапаридзе;
- антифашист Иван Хуторской;
- спортсмен и чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев;
- студент и участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов;
- выходец из Армении таксист Соса Хачикян;
- гражданин Таджикистана дворник Салохитдин Азизов, которому отрезали голову.
Все убийства были совершены в период 2008–2011 годов. В организации убийств Филатова, Джапаридзе, Хуторского, Абдуллаева и Халилова позже признали виновным Илью Горячева.
Кроме того, члены группировки совершили покушения на участкового ОВД Гольяново Гагика Беняминяна и спортсмена Рамазана Нуричуева.
Следствие и судебный процесс по делу БОРН
Поскольку Станислав Маркелов представлял интересы семьи чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, убитой бывшим полковником Юрием Будановым, версия о связи с делом Буданова рассматривалась одной из первых, но вскоре была отвергнута. Через некоторое время Александр Бастрыкин, в то время глава Следственного комитета при прокуратуре, заявил, что убийство Маркелова связано с его участием в судебных процессах в отношении националистов. В частности, Маркелов представлял интересы матери антифашиста Александра Рюхина.
В начале ноября 2009 года по подозрению в убийстве Маркелова и Бабуровой были арестованы Никита Тихонов и его подруга Евгения Хасис. Главным свидетелем обвинения стал Илья Горячев, который на допросах в 2009–2010 годах дал показания против обвиняемых, но позже скрылся за границей и отказался от них. Тихонов полностью признал свою вину и дал признательные показания. Весной 2011 года суд присяжных признал пару виновными в убийстве и не заслуживающими снисхождения. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, а Хасис получила 18 лет лишения свободы.
В сентябре 2014 года Тихонов получил еще 18 лет по делу об организации БОРН, незаконном обороте оружия и организации серии убийств по мотивам расовой ненависти. Уже находясь в колонии «Полярная сова», в феврале 2012 года он признался в других убийствах, которые впоследствии инкриминировались участникам БОРН.
В апреле 2012 года Юрий Тихомиров получил 10 лет за соучастие в убийстве Джапаридзе. В июне того же года были арестованы Вячеслав Исаев и Максим Баклагин, которых подозревали в убийстве в 2010 году судьи Чувашова, рассматривавшего дела ультраправых экстремистов.
В мае 2013 года Горячев был задержан в Белграде и в ноябре экстрадирован в Россию. Его дело было выделено в отдельное производство. Тогда же, в мае 2013-го, на Украине задержали Михаила Волкова, которого в августе того же года экстрадировали в Россию.
Судебный процесс по делу БОРН занял почти год. Уголовное дело поступило в Мособлсуд еще весной 2014 года, но суд долго не мог сформировать коллегию присяжных заседателей: из-за нехватки желающих отбор откладывался несколько раз.
В апреле 2015 года Мособлсуд признал Баклагина и Исаева виновными в убийстве лидера антифашистов Ивана Хуторского (в 2009 году), судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова (в 2010 году), таксиста Соса Хачикяна (в сентябре 2010-го) и в покушении на спортсмена Рамазана Нуричуева. Им дали пожизненные сроки в колонии особого режима. Также Исаева признали виновным в покушении на участкового Гагика Беняминяна. Михаил Волков получил 24 года лишения свободы за убийство антифашистов Расула Халилова (в сентябре 2009-го) и Федора Филатова (в октябре 2008 года). Юрия Тихомирова, который с 2012-го отбывал десятилетний срок за соучастие в убийстве Джапаридзе, присяжные признали невиновным в участии в банде и обороте оружия.
В июле 2015 года коллегия присяжных заседателей единогласно признала Горячева виновным по всем пунктам обвинения: в создании БОРН, организации пяти убийств и незаконном обороте оружия. Мосгорсуд дал ему пожизненный срок. Свою вину в организации убийств Горячев не признал.
Во время суда над Горячевым Никита Тихонов и Евгения Хасис (к тому моменту уже осужденные) сообщили, что Горячев рассказывал им о своих связях с властями и в силовых структурах. По словам Тихонова, Горячев познакомил его с Леонидом Симуниным, которого представил куратором от администрации президента, и попросил приобрести для того оружие. Как писал РБК, Симунин не являлся сотрудником Кремля — он был активистом люберецкого штаба движения «Местные». О Симунине как «кураторе из Кремля» в своих показаниях рассказывала и Хасис.
В январе 2014 года Илья Горячев заявил, что группировка не получала ни финансирования, ни поддержки из Кремля. По словам его адвоката Николая Полозова, тот подтверждал общение с сотрудниками администрации президента Павлом Карповым и Никитой Ивановым, но настаивал, что все взаимодействие касалось его научной и аналитической деятельности: Горячев готовил для них доклады о молодежных радикальных движениях. Также в суде он утверждал, что писал доклады на эти же темы и для одного из руководителей московского движения «Наши» Алексея Митрюшина. Горячев заявлял, что по его заказу он занимался мониторингом леворадикальных молодежных движений.
В Кремле прокомментировали эти заявления в июне 2015 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщил, что тема «не имеет никакого отношения к администрации президента». Депутат Госдумы Михаил Маркелов, брат убитого адвоката Станислава Маркелова, также усомнился в версии о получении БОРН указаний из Кремля, при этом он не исключил, что Горячев мог общаться в рамках общественной деятельности с представителями прокремлевских движений.
Кто такая Евгения Хасис и за что ее осудили
Евгения Хасис — гражданская супруга Никиты Тихонова и соучастница убийства Маркелова и Бабуровой 19 января 2009 года. Оба были арестованы в начале ноября того же года.
Согласно материалам дела, Тихонов стрелял в Маркелова и Бабурову, а Хасис подавала ему сигнал, что пора выходить навстречу жертвам. В апреле 2011 года ее признали виновной в соучастии в убийстве и незаконном обороте оружия, в следующем месяце была приговорена к 18 годам колонии.
По делу об участии в БОРН Хасис обвинения не предъявлялись, в этом деле она проходила как свидетель обвинения. Срок она отбывала в женской исправительной колонии в Мордовии. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор в Верховном суде, а после отказа — в ЕСПЧ. ЕСПЧ выявил в судебном процессе нарушения, после этого в 2022 году Верховный суд уменьшил срок Хасис до 17 лет.
28 ноября 2025 года Евгения Хасис вышла на свободу.
