Соучастница убийства Бабуровой и Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу

Из колонии в Мордовии освободилась Евгения Хасис, соучастница одного из самых громких политических убийств 2000-х — адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Защита Хасис узнала о ее освобождении от СМИ

Евгения Хасис (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Евгения Хасис, осужденная за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, покинула колонию в Мордовии после завершения ее срока наказания с учетом последнего решения по делу, принятого Верховным судом в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, за женщиной установлен административный надзор, который «заключается в ряде ограничений».

РЕН ТВ опубликовало видео, на котором Хасис покидает территорию колонии. У выхода ее встретили несколько человек. Все это произошло в сумерках рано утром.

Адвокат Хасис Дмитрий Аграновский сообщил РБК, что узнал об освобождении подзащитной из СМИ.

«Мне колония сообщать не обязана. С Евгенией мы пока тоже не общались, потому что, если она только сегодня вышла, она не обязана первое, что делать, — это связываться со своими адвокатами», — сказал Аграновский.

За два месяца до этого, в середине сентября, уже появлялось сообщение об освобождении Хасис, но тогда ее защита это опровергла.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы. По версии следствия, убийство было совершено по политическим мотивам: жертвы участвовали в деятельности антифашистского движения.

В 2011 году Мосгорсуд приговорил мужа Хасис Никиту Тихонова к пожизненному сроку, а саму Хасис — к 18 годам тюрьмы. Оба состояли в экстремистской организации БОРН («Боевая организация русских националистов»). Согласно материалам дела, Тихонов произвел выстрелы, Хасис подала сигнал, что пора выходить навстречу жертвам. В 2022 году Верховный суд уменьшил срок Хасис после того, как ЕСПЧ выявил в судебном процессе нарушения.