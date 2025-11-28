Соучастница убийства Бабуровой и Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу
Евгения Хасис, осужденная за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, покинула колонию в Мордовии после завершения ее срока наказания с учетом последнего решения по делу, принятого Верховным судом в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, за женщиной установлен административный надзор, который «заключается в ряде ограничений».
РЕН ТВ опубликовало видео, на котором Хасис покидает территорию колонии. У выхода ее встретили несколько человек. Все это произошло в сумерках рано утром.
Адвокат Хасис Дмитрий Аграновский сообщил РБК, что узнал об освобождении подзащитной из СМИ.
«Мне колония сообщать не обязана. С Евгенией мы пока тоже не общались, потому что, если она только сегодня вышла, она не обязана первое, что делать, — это связываться со своими адвокатами», — сказал Аграновский.
За два месяца до этого, в середине сентября, уже появлялось сообщение об освобождении Хасис, но тогда ее защита это опровергла.
Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы. По версии следствия, убийство было совершено по политическим мотивам: жертвы участвовали в деятельности антифашистского движения.
В 2011 году Мосгорсуд приговорил мужа Хасис Никиту Тихонова к пожизненному сроку, а саму Хасис — к 18 годам тюрьмы. Оба состояли в экстремистской организации БОРН («Боевая организация русских националистов»). Согласно материалам дела, Тихонов произвел выстрелы, Хасис подала сигнал, что пора выходить навстречу жертвам. В 2022 году Верховный суд уменьшил срок Хасис после того, как ЕСПЧ выявил в судебном процессе нарушения.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили