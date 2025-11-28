Фото: Минобороны России

Что такое ракетный комплекс «Авангард»

«Авангард» (индекс ГРАУ — 15П771) — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Он предназначен для доставки планирующего гиперзвукового боевого блока (глайдера) к цели на межконтинентальные расстояния. О создании системы впервые заявил в марте 2018 года российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. С 2019 года состоит на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В госпрограмме вооружений до 2027 года он заменил мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж».

Комплекс «Авангард» состоит из ракеты-носителя и гиперзвукового маневрирующего боевого блока (15Ю71), который может носить ядерный заряд. При его запуске стартует ракета-носитель (обычно это межконтинентальная баллистическая ракета, МБР), затем от нее отделяется боевой блок, который входит в атмосферу и далее планирует и маневрирует по курсу к цели.

Боевой блок называют «планирующим», поскольку он входит в атмосферу на финальном участке полета под более плоским углом, чем баллистическая ракета, а затем словно «скользит» к цели без помощи двигателя за счет конструктивных особенностей корпуса. При этом планирующий блок может менять курс и высоту, что снижает вероятность перехвата.

Технические характеристики «Авангарда»

Параметр Значение Индекс ГРАУ 15П771 Боевой блок 15Ю71 или Ю-71 Скорость боевого блока До ~27 Махов (около 33 тыс. км/ч) Дальность применения Межконтинентальная (на испытаниях заявлялось о поражении цели в ~6 тыс. км) Маневрирование ББ способен на глубокое изменение курса и высоты, что затрудняет прогнозирование траектории Носители МБР типа УР-100Н УТТХ, РС-28

На вооружении одного полка состоят не менее шести ракет в шахтных установках.

Почему «Авангард» считается неуязвимым для ПРО

Боевой блок «Авангард» заявляется практически неуязвимым для современных систем противоракетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО) за счет следующих особенностей:

Гиперзвуковая скорость. Боевой блок достигает скорости порядка 27 Махов. При таких скоростях сокращается время реакции и интерцепции средств ПРО, многие системы просто не успевают выработать траекторию перехвата. Глубокое маневрирование. Блок способен маневрировать и по курсу, и по высоте, поэтому прогнозировать, как он полетит, практически невозможно. Такой «скользящий» режим значительно усложняет расчет упреждающих траекторий перехвата. Полет в атмосфере. После отделения от носителя боевой блок входит в плотные слои атмосферы и далее планирует на высоте 40–100 м. Это позволяет обойти традиционные зоны обнаружения и перехвата, рассчитанные на баллистические траектории, благодаря чему аппарат можно обнаружить только за 3–4 минуты до подлета к цели.

В одном из заявлений президент России Владимир Путин подчеркнул, что создание «Авангарда» обнулило вложения в систему ПРО США.

История создания: от проекта «Альбатрос» до боевого дежурства

Разработка комплекса имеет долгую историю. Исследования по маневрирующим боевым блокам стартовали в СССР в начале 1980-х годов в ответ на Стратегическую оборонную инициативу США, которая предполагала создание систем ПРО космического базирования. Работы велись в «НПО машиностроения» в Реутове. Проект носил кодовое обозначение 4202, с 1987 года — «Альбатрос». За его создание отвечал конструктор Герберт Ефремов. В 1989-м в целях экономии отказались от создания специальной ракеты-носителя, было решено использовать уже имеющиеся УР-100Н УТТХ (SS-19 «Стилет» в кодификации НАТО).

В 1990-е проект был остановлен, однако разработка возобновилась после выхода США из договора о ПРО в 2002-м. В феврале 2004 года начальник Генштаба ВС Юрий Балуевский заявил об испытании на учениях «Безопасность-2004» «космического аппарата, который способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершая при этом маневры», в сентябре следующего года разработку гиперзвуковых стратегических комплексов подтвердил президент Владимир Путин. С 2007 года в открытой документации изделие носило кодовое обозначение 4202.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, разработка ракетного комплекса продвигалась настолько тяжело, что рассматривался вопрос о закрытии программы. Одной из причин задержек стал поиск замены систем управления и наведения, которые производились в Украине. Тем не менее, по данным телеканала CNBC, ссылавшегося на источники в американской разведке, испытания гиперзвукового блока проходили в 2016–2017 годы. В марте 2018-го о комплексе под названием «Авангард» впервые заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Вскоре после этого Юрий Борисов, занимавший тогда пост замглавы Минобороны, сообщил, что оборонное ведомство подписало контракт на серийное производство «Авангарда».

26 декабря 2018-го завершился цикл испытаний «Авангарда» — ракета с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком успешно поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае, предварительно совершив вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование. В мае 2019 года первые комплексы «Авангард» начали поступать в войска, первый полк с «Авангардами» заступил на дежурство в декабре того же года в Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области. Очередной комплекс заступил на дежурство в этом соединении в октябре 2023 года.

«Авангард» сегодня: статус и перспективы

Сейчас программа находится в стадии развертывания и модернизации. К декабрю 2024-го было завершено перевооружение «Авангардами» соединения РВСН в Оренбургской области. В апреле 2022-го, после первого успешного пуска межконтинентальной ракеты «Сармат», в РВСН допустили оснащение этих ракет гиперзвуковыми блоками «Авангарда». Генеральный конструктор ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов анонсировал «целую цепочку» гиперзвуковых комплексов, которые последуют за «Авангардом».

Аналоги ракетного комплекса «Авангард»

США

В США нет на вооружении аналогичных «Авангарду» систем, однако с 2000-х годов ведется разработка и испытания прототипов гиперзвуковых ракет и близких к «Авангарду» планирующих боевых блоков в рамках нескольких программ:

Conventional Prompt Strike (англ. «Молниеносный удар обычными средствами поражения» — «CPS) для ВМС США

(англ. «Молниеносный удар обычными средствами поражения» — «CPS) для ВМС США Long-Range Hypersonic Weapon (англ. «Гиперзвуковое оружие большой дальности» — LRHW, или Dark Eagle — «Темный орел») для сухопутных сил

(англ. «Гиперзвуковое оружие большой дальности» — LRHW, или — «Темный орел») для сухопутных сил Air-Launched Rapid Response Weapons (англ. «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» — ARRW, читается как arrow — «стрела») для ВВС США

(англ. «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» — ARRW, читается как arrow — «стрела») для ВВС США Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) для ВВС США.

В рамках программы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) с 2010-х годов разрабатывается ракетный комплекс Dark Eagle, который представляет собой твердотопливную двухступенчатую ракету-носитель All-Up Round (AUR) средней дальности, на которую устанавливается унифицированный гиперзвуковой планирующий боевой блок Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Морская модификация изделия может устанавливаться на эскадренные миноносцы типа «Зумвалт» и ударные АПЛ класса «Вирджиния» серии Block V.

В марте 2019 года в ответ на действия России Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon на разработку гиперзвукового планирующего блока Tactical Boost Glide (TBG), сумма составила $63,3 млн. Он планируется к использованию в рамках комплекса ARRW, в частности на ракетах AGM-183A ARRW. Он разрабатывается на основе предыдущих решений, выработанных в рамках проектов DARPA Falcon Project и Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2).

При этом американские разработки, в отличие от аналогичных или близких им российских и китайских изделий, ориентированы на применение конвенциональных, а не ядерных боеприпасов, и поэтому к ним предъявляются повышенные требования к точности.

Китай

1 октября 2019 года на военном параде в честь 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики была представлена баллистическая ракета средней дальности (от 2 тыс. до 2,5 тыс. км) DF-17 (кит. 东风, «Дунфэн», в переводе — «Восточный ветер»), которая выводит в атмосферу гиперзвуковой глайдер DF-ZF (ранее назывался WU-14). О том, что Китай разработал DF-17, в США впервые заявили в 2014 году. По данным западных аналитиков, эта ракета работает на твердом топливе, ее длина — 11 м, вес — 15 тыс. кг, а дальность действия — от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. км; скорость глайдера DF-ZF на участке планирования достигает 5–10 Махов. По оценке экспертов, эта ракета может нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Главные вопросы об «Авангарде»

Чем «Авангард» отличается от обычной баллистической ракеты?

«Авангард» относится к гиперзвуковым планирующим аппаратам, которые наряду с гиперзвуковыми крылатыми ракетами составляют основу гиперзвуковых вооружений. Такие аппараты принципиально отличаются от баллистического оружия. Обычная баллистическая ракета поднимается на большую высоту, а затем по баллистической траектории летит по направлению к цели. Блок «Авангард» после подъема входит в атмосферу и далее после отделения от ракеты-носителя ведет планирующий маневрирующий полет на высоте 40–100 м, из-за чего траекторию почти невозможно предсказать и аппарат можно обнаружить только за 3–4 минуты до подлета к цели.

Сколько комплексов «Авангард» находится на боевом дежурстве?

Точное число развернутых комплексов не раскрывается. По данным Министерства обороны, впервые полк «Авангарда» начал боевое дежурство 27 декабря 2019 года, сведения об очередных заступлениях публиковались в декабре 2022-го и в 2023 году.

Почему корпус «Авангарда» не плавится на гиперзвуке?

Хотя точные сведения о материалах и технологии засекречены, известно, что при движении на гиперзвуковых скоростях тело боевого блока сталкивается с экстремальными температурными нагрузками (температура поверхности может достигать 1,6 тыс. — 2 тыс. °C). Поэтому при конструкции ракеты используются новые термостойкие материалы, испытанные покрытия и конструкционные элементы, позволяющие выдерживать такие режимы.