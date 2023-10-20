Минобороны показало заступивший на дежурство под Оренбургом комплекс «Авангард»

В Оренбургской области на дежурство заступил новый комплекс «Авангард»

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В Оренбургской области заступил на боевое дежурство новый гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

Комплекс получило Ясненское ракетное соединение в рамках программы перевооружения. Передача Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) этого комплекса повысит боевые возможности стратегических ядерных сил России, отметили в оборонном ведомстве.

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, который оснащен гиперзвуковым боевым блоком. Ракета способна развивать скорость 27 Махов (около 33 тыс. км/ч).

Первый полк с «Авангардами» заступил на дежурство в Ясненском соединении в 2019 году. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что комплексы позволяют «успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантировать безопасность России и ее союзников».