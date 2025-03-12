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Ракета Dark Eagle: характеристики и дальность полета

Пусковая установка LRHW, во время операции &laquo;Удар Грома&raquo; на Мысе Канаверал, 2023 ujl
Пусковая установка LRHW, во время операции «Удар Грома» на Мысе Канаверал, 2023 ujl (Фото: U.S. Army)

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Что такое Dark Eagle

Dark Eagle (англ. «темный орел») — это название американской гиперзвуковой ракеты, разработанной в рамках проекта Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Запускается с передвижных наземных пусковых установок. Морская модификация изделия носит название Conventional Prompt Strike (англ. «быстрый удар неядерными средствами поражения») и может устанавливаться на эскадренные миноносцы типа «Зумвалт» и ударные АПЛ класса «Вирджиния» серии Block V.

По заявлениям представителей Пентагона, ракета может преодолевать расстояние почти 2,8 тыс. км (1725 миль, то есть относится к ракетам средней дальности). Dark Eagle разработана под общим руководством концерна Lockheed Martin при участии Northrop Grumman и Dynetics для нужд армии и ВМС в рамках стратегии по созданию гиперзвуковых вооружений. Стоимость одной ракеты оценивается в $41 млн (в ценах 2023-го).

Характеристики и строение

Изделие представляет собой твердотопливную двухступенчатую ракету-носитель All-Up Round (AUR) средней дальности, на которую устанавливается унифицированный гиперзвуковой планирующий боевой блок Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Блок — маневрирующий, способен самостоятельно развивать скорость свыше 5 Мах (более 6,1 тыс. км/ч). Две ракеты в транспортно-пусковых контейнерах устанавливаются на транспортно-заряжающую пусковую установку, которая монтируется на полуприцеп на модифицированном колесном шасси M870A4. Полуприцеп с ПУ буксируется тягачом Oshkosh HEMTT A4 M983A4. В составе одной батареи — центр управления огнем (Battery Operations Center), четыре ПУ с двумя ракетами в каждой и машина поддержки.

История разработки и испытаний ракеты Dark Eagle

Гиперзвуковой блок C-HGB разрабатывался в 2010-е годы и впервые был успешно испытан ВМС США в октябре 2017-го, а в марте 2020 года прошел совместные испытания сухопутных сил и флота. Работы над проектом LRHW начались в марте 2019 года, как заявляли власти США, в ответ на появление аналогичных разработок в России и Китае. Дополнительным стимулом к работе над гиперзвуковым оружием стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Реализация проекта была сопряжена с целым рядом трудностей на разных этапах разработок, начиная с летных испытаний и тестирования. Другие сложности были связаны с испытательными мощностями, доступностью полигонов, отсутствием системы выявления гиперзвуковых целей на околоземной орбите.

Первый пуск в июне 2022 года был признан неудачным. В 2023-м еще три пуска из-за технических неполадок были отменены. Ракета была успешно протестирована в ходе испытаний только в июне и декабре 2024-го. Пуски производились с полигонов на Гавайях и во Флориде соответственно.

Первые ракеты Dark Eagle должен был получить 5-й дивизион 3-го артиллерийского полка 17-й полевой артиллерийской бригады, базирующийся на совместной базе Льюис-Маккорд (штат Вашингтон), еще осенью 2023-го. Однако в связи с неудачными испытаниями поставка этих изделий в войска откладывалась. Первоначальной цели по развертыванию первой батареи LRHW до начала октября 2024-го достичь не удалось. Ожидается, что изделия начнут поставляться в войска во второй половине 2025-го.

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